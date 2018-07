Napoli | ventunenne muore cadendo dal quarto piano per guadagnare 35 euro

Blastingnews

(Di venerdì 13 luglio 2018) Quella che vi stiamo per descrivere è l'ennesima vicenda di cui non vorremmo mai sentire parlare perché c'è di mezzo la vita di una persona, tra l'altro anche molto giovane. Un episodio, quello avvenuto a, che rappresenta bene il momento di difficoltà che la nostra società sta vivendo in questi ultimi anni: un ragazzo di soli 21 anni, Salvatore, è morto per cercare di guadagnarsi 35che i condomini di un palazzo gli avevano promesso se avesse fatto pulizia all'interno dello stabile. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, la mancanza di esperienza nello svolgere quel tipo di attività e la superficialità che un ragazzo di appena ventuno anni può avere gli sono costati carissimi. Per35perde la vitadalCome già detto, il fatto è avvenuto a, dove Salvatore ha perso la vita mentre puliva l'ascensore del condominio in ...