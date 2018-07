Napoli | lite per viabilità nella notte | esplosi tre colpi di pistola

Napoli - lite sul bus : uomo accoltella al capo un passeggero. C'è il video : Il consigliere regionale dei Verdi della Campania, Francesco Emilio Borrelli, ha diffuso un filmato nel quale si vede una persona accoltellare senza alcun motivo il passeggero di un autobus dell'Anm, ...

Omicidio Napoli dopo lite - preso 20enne : 23.40 Fermato un ragazzo accusato di aver ucciso un 28enne (pregiudicato di Scampia) questa mattina alle 5 a Napoli. Il giovane, 20 anni, è nel carcere di Poggioreale sospettato di aver sparato dopo una lite in discoteca. L'aggressore ha aspettato la vittima fuori dal locale, gli ha mostrato la pistola ma, intimorita, la vittima è corsa via in auto provando a investire l'aggressore. A quel punto il 20enne ha esploso tre colpi di pistola in ...

Napoli - giovane ucciso dopo una lite in discoteca : fermato l'assassino - ha 20 anni : Un 20enne residente al Pallonetto di Santa Lucia è stato fermato dai carabinieri nell'ambito dell'indagine sull'omicidio di Agostino Di Fiore, ucciso all'alba di oggi all'esterno di una discoteca di ...

