Napoli | condannati tre vigili | in auto senza assicurazione ' Divisa disonorata'

Condannati a Napoli tre truffatori - tutto partì da un colpo spezzino : La Spezia - Quattro anni e due mesi per Angelo Maranta, tre anni per il fratello Salvatore, cinque anni per Felice Matteo. Queste le condanne inflitte dal tribunale di Napoli ai tre, accusati di ...

Napoli - condannati per corruzione ex comandante Gdf Mendella e commercialista De Riu : Il tribunale di Napoli ha condannato a quattro anni di reclusione l’ufficiale della Guardia di Finanza Fabio Mendella, ex comandante provinciale delle Fiamme gialle a Livorno, e il commercialista Pietro De Riu. Il processo, conclusosi in primo grado, riguardava i rapporti ritenuti non leciti di Mendella, nel periodo in cui questi prestava servizio a Napoli, e i fratelli Pizzicato, imprenditori. I due imputati rispondevano inizialmente di ...