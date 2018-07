Napoli | Ancelotti canta ' O Surdato Nnammurato' | tutti i precedenti dell' allenatore come

Karaoke Napoli - Ancelotti a cena canta ''O surdato 'nnammurato' : Un'usanza che arriva direttamente dall'Inghilterra e che diventa subito di casa a Napoli. Un modo per accogliere i nuovi arrivati, e che non poteva non caratterizzare anche Simone Verdi e Fabian Ruiz. ...

Ancelotti chiama Suso ma tra Napoli e Milan si intromette il Chelsea : Futuro da definire per il giocatore rossonero: AdL pronto a giocare la carta Callejon, ma i Blues...

I primi indizi del nuovo Napoli targato Ancelotti : cambio modulo - talento al potere ed un sogno dal mercato : Il Napoli, targato Carlo Ancelotti, ha iniziato la nuova stagione dal ritiro di Dimaro: obiettivo stagionale competere con la Juventus di CR7 Il nuovo corso del Napoli, targato Carlo Ancelotti, è iniziato da pochi giorni in quel di Dimaro, sede del ritiro partenopeo. La società ha deciso di optare per un cambio in panchina, con Sarri che volerà al Chelsea. La scelta di De Laurentiis è caduta su uno di migliori allenatori al mondo, una ...

Napoli - Ancelotti si presenta : "Qui per vincere" : Idee chiare per il neo allenatore azzurro, a cui fa eco il tornado De Laurentiis: ''Voglio lo stesso impegno in tutte le competizioni. Sarri? E' vicino al Chelsea''

Napoli - Ancelotti ammette : “ho rifiutato la Nazionale” : “Ho parlato con i dirigenti per la Nazionale italiana, ma il mio desiderio, e loro lo sanno, era di continuare in una squadra di club”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, cui era stata proposta la panchina azzurra, andata poi a Mancini. “Il lavoro di selezionatore – ha detto – e’ completamente diverso, mi diverto a stare sul campo tutti giorni, parlare con i giocatori e preparare ...

Napoli - carica Ancelotti e De Laurentiis per vincere contro la Juve di Cristiano Ronaldo : “abbiamo più fame - Sarri è stato grande e continueremo con la sua filosofia” : Carlo Ancelotti torna in Italia, sulla panchina del Napoli dopo aver vinto praticamente tutto in giro per il mondo. “Il Napoli ha creduto nelle mie capacità – ha detto oggi alla sua prima conferenza stampa di presentazione nel teatro di Dimaro-Folgarida, dove la squadra azzurra è in ritiro – e io avevo voglia di tornare in italia e ho deciso di sposare un progetto interessante ed una società che ha voglia di crescere e ...

Ronaldo alla Juventus - Ancelotti : “Napoli motivato” : “La Juve ha gia’ vinto? No, certamente Cristiano Ronaldo e’ tra i piu’ forti al mondo, forse il piu’ forte, e tra 10 anni si dira’ ‘in quell’anno e’ arrivato Ronaldo e tornato Ancelotti’…Ma la verita’ e’ che l’arrivo di Cristiano in serie A da’ grandi benefici alla Juve e grandissime motivazioni a sfidarla a tutte noi”: lo dice Carlo Ancelotti, ...

Napoli - CARLO ANCELOTTI/ “Hamsik può fare il regista - Ronaldo? Stimolo ma non ci siamo sentiti” : NAPOLI, CARLO ANCELOTTI in conferenza stampa: “Cristiano Ronaldo sarà uno Stimolo, top player in arrivo? Già li abbiamo e sono contento dei miei". Si presenta il tecnico di Reggiolo(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 14:46:00 GMT)

Napoli - Ancelotti : “Hamsik sarà il regista della squadra” : “Il ruolo di Hamsik? Sicuramente andremo a lavorare molto con lui per la sua posizione in campo. Sono convinto che Marek possa fare il regista proprio nel ruolo di Jorginho. Mertens? Non credo possa fare l’ala, ma ha qualità per giocare anche tra le linee senza problemi”. Così il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti nella sua prima conferenza stampa del ritiro estivo a Dimaro-Folgarida, in Trentino.L'articolo Napoli, ...

