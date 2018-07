“Nanotubi di carbonio per monitorare il cervello”

meteoweb.eu

(Di venerdì 13 luglio 2018) Roma, 13 lug. (AdnKronos Salute) – Creare dispositivi innovativi da impiantare nel cervello per registrare i segnali nervosi. Sensori che potranno dare un notevole contributo per la diagnosi, il controllo e il monitoraggio di patologie neurologiche, e soprattutto nelle applicazioni di brain computer interface (Bci), e permetteranno di collegare direttamente il cervello con apparecchiature elettroniche, ad esempio nel caso di persone con problemi motori o cognitivi in seguito a un ictus. Si può sintetizzare così la ricerca, tutta italiana, che vede la collaborazione tra l’Irccs Neuromed di Pozzilli (Is), il Centro Ricerche Enea Casaccia, l’Università Tor Vergata e il Centro Enrico Fermi di Roma.Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica The European Physical Journal Plus, ha utilizzato, su modelli animali, una griglia di sensori, costituita da un polimero elastico ...