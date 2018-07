Muore a 5 anni sconfitto da un cancro | “Ai miei funerali voglio gonfiabili e Batman”

Treviso - schianto nella notte : Muore un ragazzo di 19 anni : Elia Cavarzan, 19 anni, si è schiantato mentre era alla guida della sua Polo: per lui non c'è stato niente da fare.Continua a leggere

Lanciano. Davide si schianta in moto e Muore - come il cugino pochi mesi fa : aveva 17 anni : Un impatto devastante: la sua moto è stata sbalzata per circa 4 metri. Originario di Torre Annunziata, il ragazzo risiedeva a Castel Frentano, situato nella provincia di Chieti. Suo cugino 25enne aveva perso la vita ad ottobre allo stesso modo.Continua a leggere

Madrid - Muore a 30 anni dopo aver pulito la cucina intossicata dai prodotti per la casa : Patita per le pulizie domestiche, voleva igienizzare al massimo la sua cucina e farla brillare. E invece, ad appena 30 anni, [VIDEO] una donna spagnola è morta probabilmente per effetto delle esalazioni dei prodotti per la casa contenenti ammoniaca, forse mescolati alla candeggina. Lunedì pomeriggio, dopo circa due ore di intense pulizie, la donna ha chiamato i soccorsi lamentando un malore, ma ogni tentativo di soccorrerla è stato inutile. Ha ...

Davide Muore nella schianto con la sua Aprilia a soli 17 anni : La città piange un altro giovane morto a soli 17 anni sull'asfalto. La vittima si chiamava Davide Valente , originario di Torre Annunziata ma da tempo residente in Abruzzo con la famiglia, a Castel ...

Latina - Muore ragazza di 13 anni risucchiata dal bocchettone della piscina : Incidente totalmente inaspettato quello occorso alla tredicenne Sara Francesca Basso, risucchiata dal bocchettone della piscina del Grand Hotel Virgilio a Sperlonga, in provincia di Latina. Soccorsa da un turista americano, è stata immediatamente trasferita al Policlinico Gemelli, dove è morta successivamente a seguito del ricovero avvenuto nel pomeriggio di ieri, 11 luglio 2018. I medici hanno fatto tutto il possibile per salvarle la vita, ma ...

Lite tra anziani in coda al mercato : 'Mi sei passato davanti'. Gianni spintonato - cade e Muore : Clamoroso dramma nel torinese, ad Alpignano , dove un pensionato di 73 anni, Gianni Bonzani , è morto poco dopo il ricovero in ospedale per un'emorragia cerebrale dovuta ad una caduta: l'uomo, nel ...

Muore a 13 anni : risucchiata dal bocchettone della piscina al Grand Hotel Virgilio di Sperlonga : Nonostante il salvataggio e i tentativi di rianimazione in ospedale, la piccola di 13 anni di Morolo è morta per le conseguenze dell’incidente che l’ha vista protagonista. Un incidente assurdo avvenuto nella tranquillità del Grand Hotel Virgilio a Sperlonga dove soggiornava come ospite con la famiglia per le vacanze. Mentre nuotava nella piscina dell’albergo è stata risucchiata dal bocchettone per il ricambio dell’acqua ...

Luca - operaio di 37 anni - Muore schiacciato da un blocco di marmo : lascia moglie e figlia piccola : " Quello che sta pagando il mondo del marmo in termini di vite umane è un prezzo troppo alto , insostenibile per qualsiasi città che si voglia definire civile. Per la giornata di domani, oggi, ndr, ...

Napoli - cade nel vuoto pulendo un lucernario per 35 euro e Muore a soli 21 anni : Sognava di diventare un astro del calcio, intanto lavorava come barista e per arrotondare faceva lavoretti occasionali. Proprio ieri nell'ora di stacco al 'bar Tico' di Forcella, nel cuore di Napoli, dove era in servizio, ha accettato di pulire il lucernario dell'ascensore di un palazzo per incassare 35 euro. Ma il vetro si è infranto e Salvatore Caliano, 21 anni, è precipitato per circa venti metri. L'ennesima morte sul lavoro: un lavoro in ...

Muore a 37 anni per un tumore : al marito arriva una lettera choc. Il contenuto viene pubblicato : cosa c’era scritto : Quand’è, esattamente, che ci siamo dimenticati che oltre all’universo delle macchine esiste anche, soprattutto, il nostro, cioè quello degli esseri umani? Perché storie di questo tipo fanno raggelare il sangue e ognuno di noi non vorrebbe mai e poi mai ritrovarsi nei panni dei protagonisti di questa storia. Per mille motivi. Ma quello che raccontiamo è il motivo per cui poi tutta questa storia è venuta fuori e ha fatto il giro ...