Multe distrutte in cambio di favori | comandante dei vigili del Sulcis ai domiciliari

(Di venerdì 13 luglio 2018) Costringeva alcuni commercianti a consegnargli merce che poi non pagava, usava l’auto di servizio fuori gli orari di lavoro e contravvenzioni al codice della strada finivano nel cestino indi. Erano questi i comportamenti, secondo la procura di Cagliari, deldella polizia municipale di Portoscuso nelIglesiente. Ed è per questo che il gip ha disposto gli arrestiper concussione, truffa aggravata, peculato, falso ideologico, distruzione e occultamento di atti e turbativa d’asta. la misura è stata eseguita dai carabinieri. L’indagine, condotta dal marzo del 2015 al novembre del 2017, è nata dopo alcuni esposti anonimi arrivati dai cittadini di Portoscuso.Tra i comportamenti segnalati anche l’aver intascato buoni carburante per oltre 5mila euro, in concorso con il titolare di un distributore di benzina della zona e l’aver ...