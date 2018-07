Mueller incrimina 12 agenti russi | spiavano i Dem

Russiagate - Mueller incrimina 12 russi : 21.12 Il Dipartimento di Giustizia Usa ha incrimina to 12 ufficiali dei servizi segreti russi per aver hackerato il Comitato nazionale democratico nelle elezioni del 2016. Le spie russe, secondo l'accusa formulata dal procuratore Mueller , avrebbero rubato migliaia di email del partito democratico, rendendole poi disponibili online e danneggiato la campagna della candidata Hillary Clinton.Furto d'identità e cospirazione contro gli Usa, i capi di ...

Russiagate - il procuratore Mueller incrimina 12 militari russi. I dem a Trump : "Annulla la visita da Putin" : Il procuratore speciale Robert Mueller. che guida l'inchiesta sul Russiagate, ha presentato incriminazioni per 12 cittadini russi, relative alle interferenze sul voto negli Usa. Si tratta di 12 militari russi considerati parte del servizio di intelligence militare di Mosca (Gru) e l'accusa avanzata dal procuratore speciale Mueller è di aver cospirato per effettuare violazioni informatiche ai danni dei democratici durante la campagna per ...