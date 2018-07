Msc Crociere : si rafforza in Usa - nuovo terminal a Miami (2) : (AdnKronos) – ‘La crociera si sta affermando come formula di viaggio sempre più trasversale, da organizzare in qualsiasi momento dell’anno, in qualsiasi parte del globo e particolarmente adatta per chi vuole scoprire luoghi sempre nuovi” ha affermato Leonardo Massa, Country Manager di MSC Crociere. ‘In quest’ottica, Miami è una delle destinazioni su cui intendiamo portare sempre più italiani perché, oltre a ...

Msc Crociere : si rafforza in Usa - nuovo terminal a Miami : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – MSC Crociere si rafforza negli Usa con la costruzione di un nuovo terminal Crociere a Miami, la capitale mondiale del turismo crocieristico, in grado di ospitare anche le future avveniristiche navi World Class ‘ da oltre 7.000 passeggeri e con una stazza superiore a 200.000 tonnellate , oltre alle navi della compagnia già operanti nei Caraibi. ‘Questo importante progetto, unito al nuovo ...

Msc Crociere Seaview inaugurazione : sfilata di vip a Genova - ecco la nuova nave : "Il settore delle Crociere è sempre più importante per la nostra regione, è uno dei fattori che meglio contribuiscono a veicolare nel mondo l'immagine della Liguria che vogliamo: una Liguria che ...

Vago - Msc Crociere - : 'Genova città magnifica - vogliamo essere suoi ambasciatori' : Se pensiamo che del milione e 200 mila crocieristi previsti l'anno prossimo, quelli portati da Msc saranno il 90% , possiamo capire l'importanza del settore nell'economia cittadina. Senza parlare del ...