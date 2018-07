MotoGp – Marquez-Lorenzo | si prospettano scintille in Honda | arriva la prima frecciatina

MotoGp - Marquez preoccupato al Sachsenring : “siamo tutti molto vicini - per vincere serve qualcosa in più” : Il pilota della Honda fiuta il pericolo in vista della gara di domenica, sottolineando come i suoi avversari vadano tutti fortissimo Lo spagnolo Jorge Lorenzo segna il miglior tempo nelle seconde prove libere del Gp di Germania sul circuito del Sachsenring. Il pilota della Ducati chiude con il tempo di 1.20.885, davanti alla Pramac di Danilo Petrucci e alla Suzuki di Andrea Iannone. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Quarto crono per Andrea ...

MotoGp - Dovizioso fiducioso : “siamo più competitivi dell’anno scorso - Marquez è veloce ma non così tanto” : Buona prestazione per Andrea Dovizioso nella seconda sessione di prove libere del Gp di Germania, il pilota italiano fiducioso in viste di qualifiche e gara Se al mattino il più veloce in pista è stato Andrea Iannone, nel pomeriggio del Sachsenring è Jorge Lorenzo a dominare la seconda sessione di prove libere, seguito dalla Ducati di Danilo Petrucci. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Il pilota della Suzuki interrompe il dominio Ducati, piazzandosi ...

Diretta/ MotoGp streaming video SKY prove libere live Fp2 : Marquez avanti - incidente Kallio (GP Germania 2018) : Diretta MotoGp prove libere FP1 e FP2 live GP Germania 2018 Sachsenring: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito sassone (oggi venerdì 13 luglio).(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 14:11:00 GMT)

LIVE MotoGp - GP Germania 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Valentino Rossi deve rispondere a Marquez : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Si torna in pista al Sachsenring dopo i 45 minuti della mattina in cui Andrea Iannone ha siglato il miglior tempo davanti a Marc Marquez e Valentino Rossi. Il Dottore è sembrato in grande forma alle spalle del grande favorito della vigilia, si attende invece un riscatto da parte di Andrea Dovizioso. OASport vi propone la DIRETTA ...

MotoGp Libere1 Sachsenring : davanti Iannone; Marquez 2° - Rossi buon 3° : Non c'è Marquez davanti a tutti, e questa è già una notizia. Nella prima sessione di prove al Sachsenring, lo spagnolo della Honda, che su questa pista vince da otto anni di fila, deve accodarsi alla ...

MotoGp - GP Germania 2018 : prove libere 1 - risultati e classifica. Fiammata di Andrea Iannone - Valentino Rossi terzo dietro a Marquez : Andrea Iannone ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Suzuki si è scatenato nel finale e ha piazzato un notevole 1:21.442 al Sachsenring: il pilota abruzzese si è distinto con una delle sue proverbiali fiammate sul giro secco e ha battuto Marc Marquez di quattro decimi. Il Campione del Mondo, grande favorito della vigilia visto che su questo tracciato si è imposto ...

Diretta/ MotoGp streaming video SKY prove libere live Fp1 : Marc Marquez subito veloce! (GP Germania 2018) : Diretta MotoGp prove libere FP1 e FP2 live GP Germania 2018 Sachsenring: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito sassone (oggi venerdì 13 luglio).(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 10:08:00 GMT)

Dani Pedrosa si è ritirato - ecco perchè/ MotoGp - Marquez : un riferimento per tutti noi - ho imparato molto : Dani Pedrosa si è ritirato, ecco perchè. I commenti e i ringraziamenti di fan e colleghi nella MotoGP: Rossi " un campione con stile". A Valencia sarà nominato Legends,(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 09:09:00 GMT)

MotoGp - Gp Germania Rossi 'Pedrosa - campione con stile. è una pista per Marquez' : SACHSENRING - 'Un eroe'. 'Un esempio'. 'Che intelligenza'. 'Che stile'. 'Un campione'. La conferenza stampa alla vigilia del gp di Germania si trasforma in un arcobaleno di complimenti sinceri per ...

MotoGp - Marquez svela : “dopo Assen avverto meno pressioni. Pedrosa? Sarà una leggenda di questo sport” : Intervenuto in conferenza stampa, il pilota spagnolo ha parlato del ritiro di Pedrosa e dei suoi obiettivi per il Gp del Sachsenring Il Mondiale di MotoGp torna dopo una settimana di pausa, Marquez e Valentino Rossi si sfidano al Sachsenring per il Gp di Germania, nono appuntamento della stagione 2018. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Dopo la spettacolare gara di Assen, i piloti hanno avuto il tempo di ricaricare le energie per tornare a regalare ...

MotoGp - GP Germania : Marc Marquez e il Sachsenring - intesa assoluta : Prima di lui era stato Pedrosa a infilare una tripletta di vittorie in Germania, come a dire che la pista, oltre che al campione del mondo, va a genio anche alla Honda. La lotta per i rimanenti ...

MotoGp - GP Germania 2018 : chi riuscirà a fermare Marc Marquez? Lo spagnolo e la Honda sembrano imbattibili al Sachsenring : Chi potrà fermare Marc Marquez al Sachsenring? La domanda è legittima e il dubbio è sostenuto dai numeri e dalle cifre, incontrovertibili. Lo spagnolo si presenta da leader del Mondiale di MotoGP su un circuito che pare fatto su misura per lui. Sinistrorso, piccolo e da percorrere quasi sempre in piega. Non è un caso che Marc qui abbia praticamente sempre vinto. Esclusi i primi due anni di Motomondiale, in cui il catalano non era ovviamente già ...

MotoGp - GP Germania. Marc Marquez : 'Ogni GP è una storia a sé' : In Germania, sul circuito del Sachsenring è tutto pronto per l'inizio del nono GP della stagione. Marc Marquez guida la classifica mondiale con 41 punti di vantaggio su Valentino Rossi, primo degli ...

MotoGp – Marquez motivato in vista del Sachsenring : “arriviamo in un circuito dove siamo forti” : Marc Marquez carico e motivato alla vigilia del Gp di Germania: le sensazioni dello spagnolo prima di arrivare al Sachsenring La MotoGp è pronta per l’ottavo appuntamento stagionale: dopo una settimana di relax, a seguito dell’appassionante ed eccitate Gp d’Olanda, i piloti si spostano in in Germania, dove si sfideranno sul circuito del Sachsenring. Reduce dalla vittoria di Assen, Marquez arriva sulla pista tedesca con ...