MotoGP Libere2 Sachsenring | exploit di Lorenzo | 2° Petrucci; Rossi solo 17°

MotoGP Pirro - terribile caduta nelle Libere2 : "Pilota cosciente - Tac ok" : terribile volo nel corso della seconda sessione di Libere al Mugello: alla curva San Donato, dove si stacca a oltre 350 km/h, la Ducati di Michele Pirro , wild card per il GP d'Italia, è uscita di ...

MotoGP Libere2 Mugello - Iannone si ripete; Morbidelli ok - Dovizioso solo 12° : Seconda sessione di Libere tormentata al Mugello, con due bandiere rosse: una per il terribile volo di Pirro, portato in ospedale per accertamenti dopo aver rimediato vari traumi, ma non gravi, per la ...