MotoGp | la Yamaha verso un nuovo main sponsor | novità clamorose sulla livrea della M1 di

MotoGp – Terminate le Fp1 al Sachsenring : Iannone irraggiungibile - bene le Yamaha [TEMPI] : Andrea Iannone è una freccia sul circuito del Sachsenring: nella prima sessione di prove libere del Gp di Germania domina The Maniac, bene le Yamaha E’ iniziato il weekend di gara del Sachsenring: dopo le emozioni della giornata di ieri, durante la quale i piloti hanno incontrato la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al Gp di Germania e, nella quale Pedrosa ha annunciato il suo addio alla MotoGp, i campioni ...

MotoGp – Vinales - il ritiro di Pedrosa e la pazza idea di uno stravolgimento in Yamaha : “un team Rossi-Morbidelli? Ecco cosa dico” : Le parole di Maverick Vinales dopo l’annuncio di Dani Pedrosa: lo spagnolo della Yamaha contento per la decisione presa dal suo connazionale, nonostante il desiderio di averlo nel nuovo team satellite L’argomento del giorno non può che essere l’annuncio d’addio alla MotoGp di Dani Pedrosa di oggi al Sachsenring. La gara di Valencia sarà l’ultima per il pilota di MotoGp, amatissimo e apprezzato in tutto il ...

MotoGp - GP Germania 2018 : obiettivo podio per Valentino Rossi - ma la Yamaha sarà competitiva al Sachsenring? : Valentino Rossi affila le armi in vista del Gran Premio di Germania di MotoGP 2018 sapendo che si corre su uno dei tracciati nei quali Marc Marquez rasenta l’imbattibilità. Come se non bastasse, al Sachsenring, la Yamaha non vanta una tradizione scintillante, per cui l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva rischia di andare a chiudere ulteriormente la rincorsa al titolo iridato. La casa di Iwata, infatti, non vince sulla pista ...

MotoGp - Stoner ‘cancella’ Dovizioso e punge le Yamaha : le parole dell’australiano sorprendono : Il pilota australiano ha cancellato le speranze di titolo di Dovizioso, sottolineando poi come la Yamaha invece occupi un posto che non le compete Il ritorno in Italia come ospite della Nolan, suo sponsor dall’età di quindici anni, è l’occasione per Casey Stoner per parlare della Ducati. Una stagione in chiaroscuro quella del team di Borgo Panigale, riuscito a vincere alcune gare ma distante dalla vetta del Mondiale piloti. AFP ...

MotoGp Yamaha - Zarco : «Vorrei imitare Folger al Sachsenring» : ROMA - Prosegue il momento negativo per Johann Zarco, che non centra un podio dal GP di Spagna a Jerez. Il francese spera di ritrovare presto il feeling con la moto e un buon risultato già domenica in ...

MotoGp – Squadra Satellite Yamaha : Redding si propone per un posto nel SIC Racing Team : Scott Redding vuole un posto nel SIC Racing Team: la richiesta d’aiuto del pilota britannico dell’Aprilia Va piano piano prendendo forma il SIC Racing Team, la nuova Squadra Satellite Yamaha, che sarà sulla griglia di partenza della MotoGp a partire dalla prossima stagione. Il Sepang International Circuit e la Yamaha hanno già annunciato ufficialmente la loro collaborazione, ma ancora mancano diversi dettagli da definire e ...

MotoGp : Team Sic Yamaha - Scott Redding per il 2019 si candida sui social : Non è il primo, ma è di sicuro quello che si è proposto al Team Sic-Yamaha, Team satellite della Yamaha ufficializzato questa settimana dopo giorni di intense trattative, nel modo più originale, Scott ...

MotoGp - Dani Pedrosa verso il ritiro? Conferenza stampa in Germania - in Yamaha Petronas si punta su Quartararo : Dani Pedrosa sarebbe prossimo ad annunciare il proprio addio alle corse. La notizia era nell’aria già da tempo, la Conferenza stampa convocata per giovedì 12 luglio (ore 16.00) alla vigilia del GP di Germania dovrebbe rappresentare lo spazio in cui lo spagnolo comunicherà le proprie intenzioni. Il pilota della Honda ha disputato 18 stagioni nel Motomondiale, con tre trionfi iridati (1 in 125, 2 in 250) e 54 vittorie. Si era originariamente ...

MotoGp - la nuova squadra satellite Yamaha è il SIC Racing Team : TORINO - Ora è ufficiale la Yamaha ha un nuovo Team satellite: si tratta del SIC, Sepang International Circuit, Racing Team. La struttura con capitali malesi, che avrà come main sponsor il colosso ...

MotoGp - Mondiale 2019 : nasce il team Sic-Yamaha. Franco Morbidelli sarà uno dei piloti - Pedrosa si ritirerà? : Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare della nascita di un nuovo team Yamaha, legato alla squadra ufficiale di Iwata, dopo la decisione del Tech3 di lasciare il Giappone e sposare la causa della KTM. Ebbene, come riportato da diversi organi di informazione del settore, è stato trovato l’accordo nel weekend di Assen (Olanda) per la nascita del Sic-Yamaha (Sepang Intenational Circuit) che parteciperà al prossimo campionato di ...

MotoGp – Squadra satellite Yamaha : è quasi fatta col SIC Racing Team - l’annuncio da Iwata : Arriva la comunicazione Yamaha: la Squadra di Iwata fornirà due M1 alla nuova Squadra del Sepang International Circuit La nuova Squadra satellite Yamaha sta prendendo forma. Dopo l’annunci del Sepang International Circuit, che ha rilevato gli slot dell’Angel Nieto Team, arriva l’importantissima comunicazione del Team di Iwata: la Yamaha ha infatti confermato di aver firmato un contratto con la struttura malese, secondo il ...

MotoGp – Squadra satellite Yamaha : l’Angel Nieto Team esce allo scoperto - c’è il primo annuncio ufficiale : Il cerchio sta per chiudersi: il primo annuncio ufficiale sul possibile nuovo Team satellite Yamaha Negli ultimi giorni la Yamaha e la sua Squadra satellite sono l’argomento più chiacchierato nel paddock della MotoGp. Tutto sta piano piano prendendo forma: ieri Dani Pedrosa ha annunciato che al Sachsenring comunicherà ufficialmente il suo futuro, mentre oggi arriva un’altra importante notizia che fa pensare che il cerco si stia ...

MotoGp - oggi l'annuncio del team Sic-Yamaha : L'accordo è stato trovato nel fine settimana ad Assen, oggi sarà ufficiale: in MotoGP sbarca un nuovo team, il Sic, Sepang International Circuit, che prenderà i posti in griglia del team Angel Nieto. ...

MotoGp - domani l'annuncio del team Sic-Yamaha : L'accordo è stato trovato nel fine settimana ad Assen, domani sarà ufficiale: in MotoGP sbarca un nuovo team, il Sic , Sepang International Circuit, che prenderà i posti in griglia del team Angel ...