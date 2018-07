MotoGp | Iannone spiazza tutti | “non è andata come speravo | le novità non hanno funzionato”

MotoGp Libere1 Sachsenring : davanti Iannone; Marquez 2° - Rossi buon 3° : Non c'è Marquez davanti a tutti, e questa è già una notizia. Nella prima sessione di prove al Sachsenring, lo spagnolo della Honda, che su questa pista vince da otto anni di fila, deve accodarsi alla ...

MotoGp - GP Germania 2018 : prove libere 1 - risultati e classifica. Fiammata di Andrea Iannone - Valentino Rossi terzo dietro a Marquez : Andrea Iannone ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Suzuki si è scatenato nel finale e ha piazzato un notevole 1:21.442 al Sachsenring: il pilota abruzzese si è distinto con una delle sue proverbiali fiammate sul giro secco e ha battuto Marc Marquez di quattro decimi. Il Campione del Mondo, grande favorito della vigilia visto che su questo tracciato si è imposto ...

MotoGp - Iannone si fida della sua Suzuki : “abbiamo il potenziale per conquistare il podio” : Alla vigilia del Gp del Sachsenring, Andrea Iannone sottolinea come la Suzuki abbia il potenziale per lottare per i primi tre posti I risultati stentano ad arriva, Andrea Iannone però continua a fidarsi della Suzuki. Il potenziale c’è eccome, ma i problemi in gara limitano e non poco il rider di Vasto. AFP PHOTO / LLUIS GENE Al Sachsenring la situazione potrebbe cambiare, la fiducia all’italiano non manca affatto: “a dir ...

MotoGp Germania - Iannone : «Spero in un weekend positivo» : SACHSENRING - Andrea Iannone, anche alla luce del bel podio del compagno di box Alex Rins ad Assen, vorrebbe ottenere un risultato di prestigio al Sachsenring, come ha confessato al sito Suzuki: ' ...

MotoGp - Iannone in difficoltà con la sua Suzuki : “nelle ultime tre gare ho fatto troppa fatica” : Andrea Iannone parla dopo il Gp d’Olanda che l’ha visto protagonista, il pilota di MotoGp chiarisce le circostanze che lo vedono in difficoltà a questo punto della stagione Andrea Iannone ha affrontato non poche difficoltà sul circuito in cui si è corso, domenica scorsa, il Gp d’Austria. Il pilota italiano, penalizzato dai commissari di gara di due secondi, ha concluso la sua gara all’undicesimo posto. Scontento ...

MotoGp – Iannone severo col team dopo Assen : “si lavora bene - ma io non sono ingegnere! Devono risolvere il problema” : Il duro sfogo di Andrea Iannone al termine del Gp d’Olanda: le parole del campione di Vasto sui problemi Suzuki dopo l’undicesimo posto di oggi ad Assen Marc Marquez ritrova la vittoria: dopo i due successi consecutivi di Jorge Lorenzo, lo spagnolo della Honda torna sul gradino più alto del podio e lo fa ad Assen, al termine di una gara spettacolare, con una battaglia costante, dal primo all’ultimo giro. Alle spalle dello ...

MotoGp - GP Assen - Andrea Iannone : 'Ci manca qualcosa - ma non dipende da me' : Zampata di Andrea Iannone nelle prove libere del venerdì di Assen : la sua Suzuki chiude ad appena 0.121 dalla Yamaha del migliore, Maverick Vinales. " La nostra Suzuki ha raggiunto un buonissimo ...

MotoGp – I venerdì ‘fortunati’ di Iannone - Andrea commenta il particolare dato : “se dessero i punti oggi saremmo in lizza per il Mondiale” : Andrea Iannone commenta la sua prestazione dopo le prove libere di Assen, il pilota italiano soddisfatto di quanto fatto oggi in pista Nelle Fp2 comandate da Maverick Vinales, Andrea Iannone si piazza secondo e prova a dire la sua già dal venerdì del weekend del Gp d’Olanda. Dopo i primi giri sul circuito di Assen, il motociclista di Vasto ha tratto le sue conclusioni in vista delle qualifiche del sabato e soprattuto della gara di ...

MotoGp - GP Olanda 2018 : prove libere 2. Maverick Vinales domina la scena davanti a Iannone. Rossi quarto - Marquez si nasconde : La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP mette, a sorpresa, Maverick Vinales (Yamaha) davanti a tutti. Lo spagnolo ex Suzuki ha saputo piazzare uno straordinario 1:33.378 durante il time attack finale dopo aver disputato un turno decisamente solido nel quale si è concentrato sulle gomme e sul passo gara. Alle spalle dello yamahista tanta Italia. Seconda posizione per Andrea Iannone (Suzuki) che ha saputo ...