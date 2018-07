MotoGP | GP Germania 2018 | prove libere 2 | risultati e classifica Ducati scatenate

MotoGP – Terminate le Fp2 del Gp di Germania : Lorenzo infiamma il Sachsenring - Rossi fuori dalla top ten [TEMPI] : E’ Jorge Lorenzo il più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp di Germania: Valentino Rossi fuori dalla top 15 Ancora spettacolo al Sachsenring: si sono appena concluse le Fp2 di MotoGp del Gp di Germania. I piloti della categoria regina hanno regalato ancora una volta emozioni sulla pista tedesca. Se al mattino il più veloce è stato Andrea Iannone, nel pomeriggio è Jorge Lorenzo a piazzarsi in testa alla classifica dei ...

MotoGP - GP Germania : Franco Morbidelli si ferma - al suo posto c'è Stefan Bradl : La settimana del Sachsenring termina dopo le Libere 1 per Franco Morbidelli. Il pilota EG 0,0 Marc VDS non ha ancora recuperato dalla frattura alla mano sinistra subita ad Assen e ha deciso di non ...

MotoGP - GP Germania 2018 : domani le qualifiche. Gli orari e come vederle su Sky e TV8 : domani andranno in scena le qualifiche del GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring il favorito per centrare la pole sarà Marc Marquez. Il pilota spagnolo, otto volte vincitore di questo round, si presenta determinato e motivato. La vittoria di Assen (Olanda) ha dato tanta fiducia al centauro iberico, fino ad ora, indiscutibilmente il migliore della classe regina. E’ innegabile, dunque, che ...

MotoGP - GP Germania. Jorge Lorenzo il perfezionista : nuova modifica al serbatoio della Ducati : "Novità al serbatoio molto importante per Lorenzo" Guarda tutti i video Sky Sport Tech: l'analisi delle modifiche al serbatoio di Lorenzo Guarda tutti i video MotoGP, tutti i video Guarda tutti i ...

MotoGP - GP Germania 2018 : prove libere 1 - risultati e classifica. Fiammata di Andrea Iannone - Valentino Rossi terzo dietro a Marquez : Andrea Iannone ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Suzuki si è scatenato nel finale e ha piazzato un notevole 1:21.442 al Sachsenring: il pilota abruzzese si è distinto con una delle sue proverbiali fiammate sul giro secco e ha battuto Marc Marquez di quattro decimi. Il Campione del Mondo, grande favorito della vigilia visto che su questo tracciato si è imposto ...

