MotoGp – Forcada dice addio a Vinales | la conferma di Maverick al Sachsenring

(Di venerdì 13 luglio 2018)la separazione da Ramon: le parole dello spagnolo della Yamaha alGiornata di alti e bassi, per la Yamaha, oggi al. Se nelle Fp1 del Gp di Germania i piloti del Team di Iwata hanno ottenuto risultati soddisfacenti, nel pomeriggioè stato il migliore in casa Yamaha, col suo sesto tempo, mentre Valentino Rossi non è riuscito a far meglio del 17° tempo. LaPresse/Simone Rosa Al termine della seconda sessione di prove libere del Gp di Germania,ha commentato le recenti voci di una separazione dal suo attuale capotecnico, Ramon. Tutto vero: “sarà positivo per il gruppo cambiare alcuni elementi. Sono contento del lavoro di Ramon, e so che sarà difficile trovare qualcun altro altrettanto bravo dal punto di vista tecnico. Però non sono ancora concentrato su questo”, ha dichiarato lo spagnolo della ...