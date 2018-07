Moto3 | GP Germania 2018 | risultati e classifica prove libere 1 Jorge Martin il più

oasport

: #Moto3, GP #Germania: #Martin davanti a tutti nelle FP1 del #Sachsenring - Tuttomotorspor1 : #Moto3, GP #Germania: #Martin davanti a tutti nelle FP1 del #Sachsenring - OA_Sport : #Moto3 #GermanGP Jorge Martin è il migliore delle PL1, Enea Bastianini chiude in quarta piazza, ottavo Marco Bezzec… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Benvenuti in Germania! ???? Il classico #Martin del venerdì mattina (#FP1 #Moto3) 1? ???? @88jorgemartin (1.27.272) 2? ????… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) E’ semprea mettersi in evidenza nella minima cilindrata del Motomondiale. Il pilota spagnolo del Team Gresini, in sella alla Honda, è stato il migliore delle1 del GP di, nona prova del campionato del mondodi. Il centauro iberico si è issato in vetta alla graduatoria dei tempi di questa sessione stampando il crono di 1’27″272 e mettendo in evidenza un’ottima costanza di rendimento sul circuito tedesco. Alle sue spalle si èta la KTM del britannico John McPhee, distanziata di 225 millesimi dalla vetta e venuta fuori negli ultimi minuti, sfruttando anche il riferimento di altri piloti. A seguire, in terza piazza, troviamo il padrone di casa Philipp Oettl, sulla KTM, motivato a far bene davanti ai propri tifosi (+0″251), a precedere il nostro Enea Bastianini. Il romagnolo reduce dalla vittoria di ...