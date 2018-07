Morta anziana presa a martellate dal genero

Anziana legata e Morta : fermato figlio : 11.26 C'è una svolta nelle indagini sulla morte di Igina Fabbri, 71 anni, la donna morta di freddo lo scorso 6 febbraio in una casa vicino ad Arquata Scrivia (Alessandria) dopo essere stata legata per i polsi. I carabinieri hanno arrestato il figlio di 46 anni per omicidio e sequestro di persona. Era stato lui a chiamare i soccorsi.

Milano : incendio in appartamento - Morta anziana : Milano, 19 mag. (AdnKronos) - Una donna di 81 anni è morta nell'incendio divampato in un appartamento di uno stabile in via dei Fiordalisi, in zona Lorenteggio, a Milano. Altre tre persone sono rimaste intossicate in modo non grave dal fumo dell'incendio. Verso le 16.30 i vigili del fuoco sono inter