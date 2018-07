Morandi show Emozioni in piazza

ilgiornaledivicenza

(Di venerdì 13 luglio 2018) MAROSTICA. In 3.500 hanno gremito giovedì seradegli Scacchi per la data d'avvio del "GianniTour 2018 d'amore d'autore", in cartellone al Marostica Summer Festival. Uno spettacolo di ...