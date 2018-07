Mondiali | Salvini va alla finale | Se incontro Macron | mi alzo e vado in curva

Salvini a Mosca per finale Mondiali : “non previsto incontro con Putin” : Il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sarà domenica 15 a Mosca, dove incontrerà il ministro dell’Interno russo e assisterà alla finale dei Mondiali di calcio. Non è in agenda alcun incontro con il presidente russo Putin. Lo rendono noto fonti della Lega. (AdnKronos)L'articolo Salvini a Mosca per finale Mondiali: “non previsto incontro con Putin” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Matteo Salvini : "Tifo tutti ai Mondiali tranne la Francia" : "A me vanno bene tutte, tranne la Francia... Già la simpatia era bassa, ma di recente si è ridotta ancora di più". È la battuta con cui il leader della lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde all'Ansa su quale squadra tifi ai Mondiali. In quanto all'ipotesi di Cristiano Ronaldo alla Juve, Salvini commenta ridendo: "Ma chi se ne frega... Io penso al mio povero Milan".

Elsa Fornero : "Salvini? Un lupo - che qualche volta si traveste d'agnello. I Mondiali? Tifavo Spagna" : "Salvini è affetto da una sorta di delirio di onnipotenza, pensa di poter risolvere tutti i problemi di tutti gli italiani, ma le persone nel Paese hanno spesso interessi contrapposti". Elsa Maria Fornero è intervenuta ai microfoni di ECG, su Radio Cusano Campus. Parlando con i conduttori Roberto Arduini e Andrea Di Cianci, Fornero ha espresso il suo pensiero sul ministro dell'Interno."Le sue parole di ieri a Pontida? Ha detto che ...

Mondiali Russia 2018 - ecco il TABELLONE degli Ottavi di Finale aggiornato – Per la prima volta nella storia non ci sono africane - il web si scatena : “è l’effetto Salvini” : Il TABELLONE degli Ottavi di Finale dei Mondiali di Russia 2018 è praticamente completo: ci sono solo due spazi vuoti, ma sappiamo già le squadre che li riempiranno. Si tratta di Belgio e Inghilterra, che stasera nello scontro diretto decideranno la posizione. Chi vince affronterà il Giappone in un Ottavo di Finale più semplice, ma poi ai Quarti potrebbe scontrarsi con il Brasile. Chi perde e arriva secondo, invece, dovrà affrontare subito ...