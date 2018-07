Mondiali Russia 2018 | ecco perché i tifosi della Croazia indossano cuffie da pallanuoto

Mondiali Russia - tifoso inglese scomparso : ritrovato ubriaco in hotel : I Mondiali in Russia continuano a regalare grosse emozioni, cresce sempre di più l’attesa per la finale tra Francia e Croazia. Non solo lo spettacolo in campo e sugli spalti ma anche episodi curiosi, l’ultimo ha scatenato la reazione da parte dei tifosi. Il protagonista è ancora una volta Douglas Moreton, già conosciuto per aver dimenticato a casa i biglietti della partita tra Inghilterra e Panama. Adesso dalla Russia arriva ...

Mondiali Russia 2018 – Il Var fa sorridere la FIFA : “sta ripulendo il calcio” : La soddisfazione della FIFA per i risultati del VAR ai Mondiali di Ruissia 2018 La FIFA è estremamente soddisfatta dell’uso del video-arbitraggio al Mondiale in Russia, il primo torneo importante in cui è stato applicato il sistema. “Se si va sul dizionario e cercare la parola progresso, dice migliorare le cose rispetto al passato. Questo è il progresso, e il Var è un progresso per il calcio“, ha detto oggi il presidente ...

Croazia : dalla cravatta al turismo e allo sport - 6 cose che non sai sulla nazione finalista dei Mondiali di Russia : Nonostante il grande talento dei calciatori della Croazia, in pochi si aspettavano che avrebbe raggiunto la finale dei Mondiali in Russia, un’impresa non realizzata da una nazione così piccola da quando l’Uruguay salì sul tetto del mondo nel 1950. Ecco allora 6 cose che non sai sul Paese che domenica potrebbe diventare il nono ad avere l’ambita stella stampata sulla maglia. 1. L’onnipresente cravatta Norman Devies, nel suo libro “Europe – A ...

Mondiali 2018 Russia - Mick Jagger porta sfortuna? Dal 2010 sbagliati tutti i pronostici. La Francia trema : Arrivati a questo punto della competizione, con la sola finale a separare Francia e Croazia dal tanto ambito trofeo Mondiale, ogni dettaglio può fare la differenza. Spesso è un particolare tecnico-...

Mondiali 2018 Russia - Neymar dalla A alla Z : ecco l'alfabeto delle cadute : Solo due gol in Russia, critiche a finire a causa della condotta antisportiva fino all'ultimo accostamento di mercato al Real Madrid come erede di Cristiano Ronaldo. È sempre al centro delle cronache ...

Mondiali 2018 Russia - Irrati al Var 1 in Francia-Croazia : senza Rizzoli c'è un po' di Italia in finale : Soprattutto per il primo si tratta di una grande soddisfazione e di un riconoscimento indiscutibile come miglior Var del mondo, in pratica ha vissuto il Mondiale nella "video operation room", con ben ...

Mondiali Russia 2018 - è arrivato il momento dell’attesissima finale : tutte le quote William Hill : Francia-Croazia è la finale dei Mondiali di Russia 2018, ecco tutte le quote William Hill per l’ultimo atto della rassegna iridata Tra un colpo di scena e l’altro, i Mondiali volgono al termine. Ad aumentare ulteriormente il livello di adrenalina arrivano le quote Maggiorate anche sugli avvenimenti live di William Hill. Inoltre, il bookmaker schiera un’imperdibile Promo Tifoso e, con il codice ITA100, regala 100 euro di bonus ai ...

Russia 2018 : Fifa - tutti negativi esiti controlli antidoping a Mondiali : tutti i test antidoping effettuati sui giocatori impegnati ai mondiali di Russia hanno dato esito negativo, è quanto ha annunciato oggi la Fifa. Da gennaio sono stati 2037 i test condotti dall’organo di autogoverno del calcio mondiale, in totale sono 3985 i campioni raccolti dalla Fifa in controlli senza preavviso prima della Coppa del mondo e 626 durante il torneo. In media ogni calciatore presente nelle rose delle 4 nazionali ...

Mondiali Russia 2018 - che esempio dai Vigili del Fuoco della Croazia : altro che “patatine e fruttini” [VIDEO] : Mentre il mondo osserva il viaggio della Croazia in questi Mondiali, un video che mostra alcuni Vigili del Fuoco croati seguire il torneo sta spopolando sui social. I Vigili del Fuoco di Zagabria hanno riferito che ci sono stati una serie di incendi “causati dai fuochi d’artificio durante il torneo”. Un portavoce ha dichiarato che il video è stato creato per sottolineare la protezione antincendi durante l’evento sportivo come parte della ...

Finale Mondiali Russia 2018 - Francia-Croazia : quando si gioca e su che canale vederla in tv. Il programma completo : Domenica 15 luglio (ore 17.00) si giocherà la Finale dei Mondiali 2018. Allo Stadio Luzhniki di Mosca si fronteggeranno Francia e Croazia per un atto conclusivo inedito e che sicuramente regalerà grandissime emozioni a tutti gli appassionati del grande calcio internazionale oltre che ovviamente per i tifosi delle due Nazionali che scenderanno in campo nella capitale della Russia. L’evento sportivo più atteso e importante dell’anno ...

Mondiali Russia 2018 – Niente da fare per Rocchi : la finale Francia-Croazia sarà arbitrata da Nestor Pitana : Francia-Croazia, finale dei Mondiali di Russia 2018, non sarà arbitrata da Gianluca Rocchi: per la sfida conclusiva è stato designato l’argentino Nesto Pitana Niente da fare, l’Italia non giocherà un ruolo da protagonista nella finalissima del Mondiale di Russia 2018. Ovviamente, non stiamo parlando della Nazionale che per il Mondiale non si è neanche qualificata, ma per quel pizzico di Italia calcistica, rappresentata ...

Mondiali 2018 Russia - Francia-Croazia a Pitana - niente finale per Rocchi : Non sarà Gianluca Rocchi a dirigere la finale dei Mondiali di Russia 2018. La finale della Coppa del Mondo tra Francia e Croazia, in programma domenica15 luglio alle 17 a Mosca, sarà diretta dall'argentino Nestor Pitana, classe 1975, preferito all'italiano. L'arbitro sudamericano sarà coadiuvato ...

Mondiali - Fifa : meno riprese tv a donne sexy/ Russia 2018 - sessismo più frequente del razzismo : La Fifa denuncia troppo sessismo ai campionati di calcio di Russia e chiede di ridurre al minimo la ripresa televisiva delle bellle ragazze allo stadio(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 18:57:00 GMT)

Mondiali 2018 Russia - pubblicata una lettera inedita di Southgate a un membro dello staff : Un gruppo coeso e unito verso l'obiettivo di divertirsi e, perché no, provare a riportare a casa la Coppa del Mondo. Come rivelato dal Daily Mail , un membro dello staff tecnico ha pubblicato tramite ...