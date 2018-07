Mondiali | la Fifa vieta la ripresa di belle donne per evitare casi di sessimo

Mondiali 2018 - FIFA entusiasta del VAR. Infantino : “Sta ripulendo il calcio” : Nessuna espulsione per gioco violento e meno errori: il presidente della FIFA Gianni Infantino è soddisfatto della presenza del Var in Russia L'articolo Mondiali 2018, FIFA entusiasta del VAR. Infantino: “Sta ripulendo il calcio” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Russia 2018 : Fifa - tutti negativi esiti controlli antidoping a Mondiali : tutti i test antidoping effettuati sui giocatori impegnati ai mondiali di Russia hanno dato esito negativo, è quanto ha annunciato oggi la Fifa. Da gennaio sono stati 2037 i test condotti dall’organo di autogoverno del calcio mondiale, in totale sono 3985 i campioni raccolti dalla Fifa in controlli senza preavviso prima della Coppa del mondo e 626 durante il torneo. In media ogni calciatore presente nelle rose delle 4 nazionali ...

I Mondiali e la Fifa/ Ma l'editto russo sarà esteso anche alle belle wags? : Destinatari diretti i cameramen di tutto il mondo ai Mondiali che stanno sgocciolando in Russia, destinatari collaterali gli spettatori da lontano, che sono sempre meno telespettatori tradizionali e ...

Mondiali - Fifa shock : “basta riprese di tifose attraenti - sessismo sta diventando peggio del razzismo” : Mondiali RUSSIA 2018- La Fifa richiederà alle emittenti televisive e alla troupe televisiva Fifa di ridurre le riprese di tifose attraenti durante le partite, in quanto considerate di carattere sessista. Lo ha dichiarato il capo del dipartimento per la responsabilità sociale Fifa Federico Addiechi, secondo quanto riportato da AP. Addiechi ha fatto notare che, durante il Mondiale in Russia, i casi di sessismo sono stati piu’ frequenti ...

Mondiali Russia 2018 - la Fifa apre un’inchiesta su Vida : il difensore della Croazia rischia grosso per il video pro Ucraina : Il difensore della Croazia è finito nel mirino della Fifa per il video fatto dopo la vittoria sulla Russia inneggiante all’Ucraina La Fifa sta indagando su un nuovo video in cui il difensore croato Domagoj Vida fa commenti che potrebbero causare problemi, secondo quanto ha confermato l’organo di governo del calcio mondiale. Nelle immagini si vede Vida dire alla telecamera tra le altre cose “onore per ...