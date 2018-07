Mondiali | il Ct della Croazia | “in finale le due squadre migliori”

Atletica - polemiche ai Mondiali Under 20 : dubbi sull'età della medagliata etiope : Si sta mettendo in mostra nel mondiale Under 20 di Atletica leggera di Tampere, ma c'è chi ha dubbi sulla sua età: al centro della questione l'etiope Girmawit Gebrzihair. La ragazza, 16 anni come ...

Mondiali 2018 : ministri della Croazia con la maglietta della nazionale : All’indomani del successo della Croazia sull’Inghilterra e dello storico accesso per la prima volta della nazionale croata in una finale del mondiale di calcio, oggi alla riunione del governo a Zagabria tutti i ministri, compreso il premier Abdrej Plenkovic, si sono presentati indossando la maglietta a scacchi della nazionale di Modric, Mandzukic e compagni. Il premier, congratulandosi con i giocatori, con il ct Zlatko Dalic e ...

Mondiali - stop della Fifa alle troppe immagini di tifose : "È sessismo" : stop alle immagini delle donne inquadrate sugli spalti dei Mondiali di Russia. La Fifa ha richiesto infatti alle emittenti televisive e alla troupe televisiva Fifa di ridurre le riprese di tifose durante...

Mondiali Russia 2018 – La presidentessa della Croazia è super sexy - il web se ne innamora : ma è uno scambio di persona [GALLERY] : Inquadrata più volte durante i Mondiali di Russia 2018, la presidentessa della Croazia, Kolinda Grabar-Kitarovic, ha fatto innamorare il web: ma le foto che circolano non sono le sue Il mondo del web ha una nuova fiamma: Kolinda Grabar-Kitarovic, presidentessa della Croazia. Le telecamere l’hanno beccata più volte in esultanze sfrenate ai gol della propria nazionale, ai Mondiali di Russia 2018, e la presidentessa croata (la più ...

Video/ Croazia Inghilterra (2-1 dts) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 semifinale) : Video Croazia Inghilterra (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Luzhniky di Mosca e che è stata valida come seconda semifinale dei Mondiali 2018(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 03:01:00 GMT)

PAGELLE/ Croazia Inghilterra (2-1 dts) : i voti della partita (Mondiali 2018 semifinale) : Le PAGELLE di Croazia Inghilterra: i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti della sfida che si è giocata al Luzhniky di Mosca come seconda semifinale dei Mondiali 2018(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 23:59:00 GMT)

VIDEO Mandzukic manda la Croazia in Paradiso : Finale ai Mondiali - il gol della vittoria. Sconfitta l’Inghilterra : Mario Mandzukic prova a scrivere la storia calcistica della Croazia: suo il gol che nel secondo tempo supplementare porta in vantaggio i balcanici contro l’Inghilterra. Di seguito il VIDEO del gol croato dell’1-1. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL GOL DI Mandzukic Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: DarioZg / ...

Pagelle/ Croazia Inghilterra : i voti della partita (Mondiali 2018 semifinale - primo tempo) : Le Pagelle di Croazia Inghilterra: i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti della sfida che si è giocata al Luzhniky di Mosca come seconda semifinale dei Mondiali 2018(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 21:03:00 GMT)

Mondiali 2018 Russia - il portafortuna della Francia? I baffi di Rami : Il nuovo look presentato ad hoc per il campionato del Mondo dal centrale del Marsiglia si sta rivelando infatti un clamoroso portafortuna per i suoi compagni. Basta semplicemente toccarli prima della ...

Mediaset acquista i diritti calcio della Nations League - qualifiche Mondiali 2022 e Europei 2020 : Dopo il grandissimo successo dei Mondiali Russia 2018, Mediaset ha pensato bene di puntare ancora una volta sul calcio in tv. acquistati, infatti, i diritti televisivi per la messa in onda della Uefa Nations League 2018, ma anche delle prossime qualificazioni agli Europei 2020 e Mondiali 2022. Mediaset: acquistati diritti per Nations League 2018 I Mondiali 2018 sono stati un trionfo. Una sfida vinta per l’azienda del Biscione che, ...

Mondiali - Francia in Finale. Pogba dedica vittoria agli eroi della Thailandia : ”Questa vittoria è per gli eroi del giorno”. Parola di Paul Pogba che dopo aver conquistato la finale ai Mondiali in Russia con la sua Francia ha postato sul suo profilo twitter una dedica ai ragazzi thailandesi salvati dopo essere rimasti bloccati per giorni in una grotta aggiungendo anche una foto con tutti e 12 i componenti della squadra di calcio dei ‘cinghialotti’. ”Ben fatto ragazzi – ha aggiunto ...

Video/ Francia-Belgio (1-0) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 semifinale - primo tempo) : Video Francia Belgio (risultato finale 1-0): gli highlights e i voti della partita che si è giocata a San Pietroburgo ed è stata valida per la prima semifinale dei Mondiali 2018(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 03:01:00 GMT)

