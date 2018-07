calcioweb.eu

: In ogni finale Mondiale dal 1982 a oggi c'è sempre stato almeno un giocatore dell'Inter... ?????? Well done @inter ?????? - Eurosport_IT : In ogni finale Mondiale dal 1982 a oggi c'è sempre stato almeno un giocatore dell'Inter... ?????? Well done @inter ?????? - CalcioWeb : #Mondiali, da Bergomi a Perisic-Brozovic: record incredibile per l'#Inter - Arturo_Bergomi : RT @micha3lj89: 'Hanno speso 400 milioni per uno eliminato ai quarti, noi abbiamo due finalisti mondiali a 0 euro' -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Iin Russia stanno regalando grosse emozioni e colpi di scena, cresce sempre di più l’attesa per l’ultimo atto, di fronte Francia e Croazia, due squadre che possono considerarsi una sorpresa per quanto visto nella competizione. La sfida è pronta a mettere di fronte da una parte Mbappé-Griezmann e Pogba, dall’altra parte Modric-e Mandzukic. Altro motivo di grande interesse riguarda l’Inter, in particolar modo in campo, i nerazzurri hanno raggiunto un risultato: dal 1982 ad oggi i nerazzurri hanno sempre avuto in campo almeno un calciatore in tutte le finali dei. 1982: ALTOBELLI, ORIALI,1986: RUMMENIGGE 1990: MATTHAUS, BREHME, KLINSMANN 1994: BERTI 1998: RONALDO, DJORKAEFF 2002: RONALDO 2006: MATERAZZI 2010: SNEIJDER 2014: PALACIO 2018:. L'articolo, daa ...