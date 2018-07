Mondiali 2018 | FIFA entusiasta del VAR Infantino | “Sta ripulendo il calcio”

Belgio-Inghilterra - come vedere la "finalina" dei Mondiali 2018 in tv e streaming : Due grandi deluse, Belgio e Inghilterra: sconfitte in semifinale, ma a testa alta. Altissima. Il rimpianto è ancora palpabile, le due nazionali affrontano senza pressioni e senza motivazioni la finale terzo quarto posto dei...

Mondiali Russia 2018 : ecco perché i tifosi della Croazia indossano cuffie da pallanuoto : I Mondiali portano negli stadi un’ampia gamma di tifosi: da quelli che indossano le maglie dei campioni delle proprie squadre a quelli che si avvolgono nelle bandiere della propria nazione e a quelli che indossano… cuffie da pallanuoto. Eh sì, perché in molti in questo emozionante Mondiale in Russia avranno notato l’insolita “mise” dei sostenitori croati, che però ha una spiegazione ben precisa. Agli Europei del 2016, il difensore croato Vedran ...

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nei Mondiali di calcio 2018 : L’intelligenza artificiale (AI) e le tecnologie di machine learning stanno rapidamente trasformando il nostro modo di sperimentare il mondo. Il campionato calcistico internazionale più atteso amplifica le emozioni dei tifosi di ogni squadra, ma probabilmente pochi tra questi riflettono su come l’intelligenza artificiale incida sulle partite. Eppure, siamo di fronte a tecnologie all’avanguardia che cambiano sia il modo di ...

Mondiali Russia 2018 – Il Var fa sorridere la FIFA : “sta ripulendo il calcio” : La soddisfazione della FIFA per i risultati del VAR ai Mondiali di Ruissia 2018 La FIFA è estremamente soddisfatta dell’uso del video-arbitraggio al Mondiale in Russia, il primo torneo importante in cui è stato applicato il sistema. “Se si va sul dizionario e cercare la parola progresso, dice migliorare le cose rispetto al passato. Questo è il progresso, e il Var è un progresso per il calcio“, ha detto oggi il presidente ...

Mondiali 2018 Russia - Mick Jagger porta sfortuna? Dal 2010 sbagliati tutti i pronostici. La Francia trema : Arrivati a questo punto della competizione, con la sola finale a separare Francia e Croazia dal tanto ambito trofeo Mondiale, ogni dettaglio può fare la differenza. Spesso è un particolare tecnico-...

Mondiali 2018 Russia - Neymar dalla A alla Z : ecco l'alfabeto delle cadute : Solo due gol in Russia, critiche a finire a causa della condotta antisportiva fino all'ultimo accostamento di mercato al Real Madrid come erede di Cristiano Ronaldo. È sempre al centro delle cronache ...

Mondiali 2018 Russia - Irrati al Var 1 in Francia-Croazia : senza Rizzoli c'è un po' di Italia in finale : Soprattutto per il primo si tratta di una grande soddisfazione e di un riconoscimento indiscutibile come miglior Var del mondo, in pratica ha vissuto il Mondiale nella "video operation room", con ben ...

Russia 2018 : Fifa - tutti negativi esiti controlli antidoping a Mondiali : tutti i test antidoping effettuati sui giocatori impegnati ai mondiali di Russia hanno dato esito negativo, è quanto ha annunciato oggi la Fifa. Da gennaio sono stati 2037 i test condotti dall’organo di autogoverno del calcio mondiale, in totale sono 3985 i campioni raccolti dalla Fifa in controlli senza preavviso prima della Coppa del mondo e 626 durante il torneo. In media ogni calciatore presente nelle rose delle 4 nazionali ...

Mondiali Russia 2018 - che esempio dai Vigili del Fuoco della Croazia : altro che “patatine e fruttini” [VIDEO] : Mentre il mondo osserva il viaggio della Croazia in questi Mondiali, un video che mostra alcuni Vigili del Fuoco croati seguire il torneo sta spopolando sui social. I Vigili del Fuoco di Zagabria hanno riferito che ci sono stati una serie di incendi “causati dai fuochi d’artificio durante il torneo”. Un portavoce ha dichiarato che il video è stato creato per sottolineare la protezione antincendi durante l’evento sportivo come parte della ...

Finale 3°-4° posto Mondiali 2018 - Belgio-Inghilterra : le probabili formazioni. Gli 11 titolari - squalificati e giocatori infortunati : La Finale delle deluse. Belgio e Inghilterra si giocheranno il terzo posto ai Mondiali 2018 domani, sabato 14 luglio, nella sfida che andrà in scena alle ore 16.00 allo stadio San Pietroburgo. I Diavoli Rossi sono stati sconfitti di misura dalla Francia con un gol del difensore Umtiti, cha ha interrotto la sequenza di 5 vittorie consecutive per il Belgio, estromettendolo dalla finalissima di domenica. I Tre Leoni, dal canto loro, hanno illuso un ...

Finale Terzo posto Mondiali 2018 - Belgio-Inghilterra : quando si gioca e su che canale vederla in tv. Il programma completo : Il match delle grandi deluse: Belgio ed Inghilterra si giocheranno il Terzo posto ai Mondiali di calcio nella partita che mai nessuno vorrebbe giocare. Il Belgio, come nel 1986 ha perso in semiFinale (fu quarto), mentre l’Inghilterra, che sognava il bis del titolo del 1966, si ritrova, come nel 1990 a giocare la finalina (all’epoca perse contro l’Italia di Schillaci). I belgi hanno ceduto il passo alla Francia, giustiziati ...

Mondiali 2018 - Tudor : “forza Croazia” : “È un’impresa storica”: Igor Tudor, ex difensore croato, a Radio Capital non nasconde lo stupore nel vedere la nazionale croata in una finale del Mondiale. Finale che fu solo sfiorata a Francia ’98 dalla nazionale di cui Tudor faceva parte: “Rispetto ad allora è tutto diverso, il calcio è cambiato tanto, e allora la guerra era appena finita”, racconta il mister, “si possono fare dei paragoni, oggi ...