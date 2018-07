Mondiale 2022 in Qatar In campo dal 21 novembre al 18 dicembre

Fifa discuterà su espansione a 48 squadre per Mondiale Qatar 2022 : La Fifa discuterà ufficialmente dell’espansione a 48 squadre alla Coppa del Mondo del Qatar nel 2022 al suo congresso il 13 giugno a Mosca. Lo ha confermato l’organo di governo del calcio Mondiale. I delegati dei 211 paesi membri dovrebbero votare per la proposta delle 10 associazioni sudamericane sulla necessità di condurre uno studio di fattibilità per espandere la competizione dall’attuale format a 32 squadre a quello a 48 ...

Germania - Loew rinnova fino al 2022. Anche Neuer tra i pre convocati per il Mondiale : I campioni del mondo si alleneranno nella località dell'Oltradige non distante da Bolzano dal 23 maggio al 4 giugno ai quali s'aggregherà la nazionale under 20 dal 27 al 31. L'ultima richiesta ...