Mondali | Francia Campione del Mondo a 1 47 Indecisi gli scommettitori | il 17% dice

(Di venerdì 13 luglio 2018) MONDIALI – Un Mondiale ricco di sorprese non poteva che regalare un ultimo atto inedito e storico.da una parte, alla sua terza finale, e Croazia dall’altra, che invece ci arriva per la prima volta nella storia. Il pronostico di Sisal Matchpoint, avanti nel match a 1.95, per l’impresa croata si sale a 4.60, con il pareggio che vale 3.30. Blues in vantaggio anche nella scommessa sul Vincente Mondiale, a una rasoterra 1.47, la Croaziadelè invece a 2.70.sicuri su chi vincerà il match, con il 65% schierato con i francesi, masu chi alzerà la Coppa al cielo: il 17% ha puntato sulla squadra di Deschamps, il 15% sugli uomini di Dalic. Tra le Grandi Sfide spicca il duello del gol tra Griezmann e Mandzukic, con il francese favorito ad essere più incisivo, a 3.35 e lo juventino – artefice del successo in semifinale con ...