Modena | ' No-Vax' condannati per una fake news

Modena - diffuse cartelloni con dati errati sui vaccini : no vax condannata per procurato allarme : "Non speculate sui bambini, vogliamo la verità sui vaccini: 21.658 danneggiati nel triennio 2014-16 secondo i dati Aifa", si leggeva nei cartelloni no-vax esposti a Modena nel febbraio scorso. Ora la donna che ha commissionato le affissioni è stata condannata per procurato allarme e dovrà pagare 400 euro di multa.Continua a leggere