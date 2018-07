Ministero della Salute | contaminazione da Listeria | richiamato Pecorino Toscano DOP

Tonno con istamina ritirato dai supermercati dal Ministero della Salute : Tonno con istamina oltre i livelli consentiti dalla legge ritirato dai supermercati: il Ministero della Salute, in seguito ai riscontri di non idoneità risultati ai controlli su tranci surgelati di Tonno pinne gialle, ha deciso di diramare l’allerta alimentare e il relativo richiamo del prodotto a livello nazionale. La motivazione del richiamo è dovuta al potenziale rischio chimico per i consumatori che, come evidenziato nell'avviso pubblicato ...

La storia della destra è conservata nell'archivio di Pinuccio Tatarella : lo dice il Ministero dei Beni culturali : ... ai quali si sono aggiunti quelli del fratello Salvatore, Sindaco, più volte parlamentare europeo, lascito di una vita intera dedicata alla politica e alle istituzioni, e per mantenere vivo il suo ...

Greenpeace : attivisti della rete #RestiamoUmani bloccano l’ingresso del Ministero dei Trasporti [GALLERY] : 1/12 ...

“Non mangiatele”. L’allarme del Ministero della Salute : ritirate dal mercato : Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di mix di quattro verdure surgelate a marchio ”Pinguin” per la presenza di Listeria monocyotgenes nel mais congelato contenuto nel prodotto. Secondo quanto riportato dal sito ”Il fatto alimentare” se confezioni interessate sono vendute in formato da 2 chili e mezzo, con il numero di lotto W171583 8G e scadenza 06/07/2019. Il mix di verdure è stato ...

Listeria in salame crudo spalmabile : scatta il richiamo del Ministero della Salute : Nuovo richiamo per rischio microbiologico da parte del Dicastero. La raccomandazione a coloro che l'hanno acquistato è di non consumarlo. La Listeria monocytogenes è responsabile della malattia listeriosi, potenzialmente letale per i soggetti immunodepressi e per i neonati.Continua a leggere

Allarme Listeria. Ministero della Salute ritira Pecorino Toscano DOP Stagionato : Il formaggio in questione è del marchio Pascoli Italiani ed è stato prodotto da Rocca Toscana Formaggi s.r.l. Un altro richiamo dopo quello dei minestroni della Findus. Il rischio è sempre legato alla possibile presenza del batterio responsabile della malattia listeriosi.Continua a leggere

Listeria - il Ministero della Salute tranquillizza : “nessun focolaio in Italia” : (foto: Anjelika Gretskaia/Getty Images) Nuovo allarme in tema di sicurezza alimentare: si tratta della potenziale contaminazione da batterio Listeria, per la quale due giorni fa è arrivato l’annuncio del ritiro di alcuni lotti di vegetali surgelati della Findus. La segnalazione dell’eventuale rischio è partita da un’azienda produttrice ungherese: così, oltre all’Italia, l’allerta si è diffusa anche in Austria, ...

Morbillo - Ministero della Salute : nessun allarme dall’Italia al Regno Unito : Il Ministero della Salute, attraverso la Direzione generale della prevenzione sanitaria, rende note le informazioni scambiate sui casi di Morbillo nell’ultimo semestre tra il nostro Paese ed il Regno Unito (UK), per mezzo del sistema internazionale Early Warning and Response System (EWRS). nessuna delle segnalazioni registrate fa presagire situazioni di allarme per casi di Morbillo provenienti dall’Italia. La sorveglianza è molto attiva e ...

Caso Listeria - prime analisi. Il Ministero della Salute : «Nessun rischio per l'Italia» Listeriosi : cos'é : Ma allora come si spiega l'allert scattato in Europa ? I fagiolini finiti nel mix di verdure provengono da un impianto ungherese di proprietà del fornitore Greenyard, uno dei migliori al mondo, con ...

'Ndrangheta - arrestato maresciallo della Forestale : era consulente del Ministero dell'Ambiente : Per l'accusa avrebbe favorito una cosca. Il maresciallo Greco era stato consulente dei ministri Clini e Galletti

Ministero della Cultura compra lettere di Ungaretti e Leopardi : Ministero della Cultura compra lettere di Ungaretti e Leopardi "Le preziose testimonianze autografe dei due grandi autori troveranno collocazione nelle biblioteche nazionali di Roma (Ungaretti) e Napoli (Leopardi)", dice Bonisoli. I manoscritti e carteggi e tre delle epistole dolenti sono stati acquisiti per 225mila ...

Allerta Caldo - Ministero della Salute : bollino arancione e giallo in 4 città nel weekend [ELENCO] : Domani 7 luglio “bollino verde” su quasi l’Italia, ad eccezione di Bolzano e Perugia, dove si prevede “bollino giallo“; domenica 8 luglio “bollino giallo” per Bologna, Firenze e Perugia, “bollino arancione” per Bolzano: lo segnala il bollettino sulle ondate di calore emesso oggi dal Ministero della Salute. Ecco l’elenco in ...