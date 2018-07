Milano | Wired regala 26 panchine per il parco Montanelli

La diretta del Wired Next Fest 2018 a Milano : clicca sull’immagine per seguire il Wired Next Fest 2018 in diretta The post La diretta del Wired Next Fest 2018 a Milano appeared first on Wired.

Le foto dei concerti del Wired Next Fest 2018 a Milano : Erano tantissimi gli spettatori della prima serata di concerti del Wired Next Fest 2018 di Milano. Sul palco del Festival di Wired si sono succeduti diversi artisti della scena musicale italiana e internazionale, da nomi del mondo underground fino a musicisti che stanno in questi ultimi tempi attirando sempre più l’attenzione del pubblico. Ecco tutte le foto della serata, scattate con la funzionalità notturna di Hauwei P20 Pro. A ...

Le foto del primo giorno del Wired Next Fest 2018 a Milano : È iniziata l’edizione 2018 del Wired Next Fest a Milano. Come ogni anno, saranno tantissimi gli ospiti che si alterneranno sui due palchi e nei vari spazi del Festival ai Giardini pubblici Indro Montanelli. Il tema di quest’anno è la contaminazione, che sarà esplorata attraverso numerosi ospiti, interventi, workshop e anche appuntamenti di musica live. Quest’anno si alternano sul palco: dall’ex presidente della Camera ...

A Milano sta per arrivare il Wired Next Fest 2018 : Quali innovazioni ci attendono nel prossimo futuro? Quanto le nostre esistenze sono contaminate dalla tecnologia e dalla rete? Come stanno cambiando le nostre competenze e il mondo del lavoro? Come ci stiamo evolvendo e come continueremo a evolvere nel tempo? Di questi e molti altri aspetti si occuperà il Wired Next Fest 2018 di Milano che si svolgerà dal 25 al 27 maggio presso i Giardini Indro Montanelli, a corso Venezia 55. Il Wnf è il più ...