Milano tra droghe vecchie e nuove | quali sono e chi le usa

Milano-Meda : dal 16 luglio sfalcio dell'erba sulla superstrada : Attenzione ai cantieri per lo sfalcio dell'erba da lunedì 16 luglio sulla Milano-Meda. La Provincia MB ha programmato i lavori di sfalcio del verde lungo le banchine laterali nei tratti di competenza, ...

Milano : contributi da privati per servizi di trasporto pubblico : Milano, 12 lug. (AdnKronos) – La Giunta comunale di Milano ha definito le linee di indirizzo che consentiranno ai privati di contribuire all’attivazione di servizi di trasporto pubblico locale su tratte, percorsi e occasioni particolari. In una nota diffusa da Palazzo Marino, il Comune spiega che si tratta di una nuova tipologia di accordo pubblico-privato che permetterà a soggetti privati di contribuire economicamente al ...

Milano : contributi da privati per servizi di trasporto pubblico (2) : (AdnKronos) – Inoltre, prosegue Granelli, “consentono maggiori entrate nel bilancio per equilibrare i minori trasferimenti economici provenienti dalla Regione, ma soprattutto rispondono alla crescente richiesta dei cittadini di linee di trasporto pubblico efficienti e capillari. Sono inoltre strettamente coerenti con la via intrapresa a Milano della sostenibilità ambientale attraverso il miglioramento e il potenziamento della ...

L’arte brasiliana in mostra a Milano : Il PAC ha selezionato le opere di 30 artisti dagli anni '70 a oggi, che mostrando albicocche, rocce e legno raccontano i conflitti e i fallimenti del paese The post L’arte brasiliana in mostra a Milano appeared first on Il Post.

Milano - strage di via Palestro : diventa definitiva l'assoluzione per il presunto basista Tutino : In primo e secondo grado l'accusa aveva chiesto la condanna all'ergastolo, ma l'imputato era stato assolto in entrambi i processi a Milano

Le «piazze» della droga a Milano : blitz alla Comasina e a Bruzzano. Anche un poliziotto tra i 23 arrestati : blitz della polizia all'alba nel cuore dello spaccio della droga nei quartieri Comasina e Bruzzano. Nel mirino i membri di due organizzazioni criminali che dal 2013 almeno fino al marzo 2017 hanno ...

Milano - blitz delle forze dell’ordine tra i migranti accampati a Porta Venezia. Scambio di accuse tra Pd e centrodestra : Prima lo Scambio di accuse tra centrodestra e centrosinistra. Poi l’intervento di Polizia e Guardia di Finanza, con alcuni migranti che sono stati Portati in Questura perché venisse accertata la loro posizione. Al centro, i “bivacchi di stranieri che sono tornati ad aumentare in zona Porta Venezia”, in particolare lungo i Bastioni e il parco Indro Montanelli, a Milano. I deputati del Partito democratico oggi hanno firmato ...

Espolòn - una notte messicana a Milano tra cocktail e arte : Creatività è la parola chiave di #EXPOSICIÓN24H, l’evento che si terrà il 29 luglio in via Corsico a Milano (a partire dalle h.19), per scoprire o riscoprire una delle migliori tequile, Espolòn. Una notte con il distillato, i cocktail, la Cumba messicana e le opere d’arte di tre giovani artisti, il calligrafo Luca Barcellona, l’illustratore Francesco Caporale e l’artigiano dell’argento Mindoner. La campagna ...

Fratelli d’Italia perde pezzi : l’esodo degli eletti da Roma e Milano tra tentazione Lega e polemiche con i vertici : “Se sei nomade devi nomadare”. “Dopodiché, quando hai finito di nomadare, transumi e vai”, diceva Giorgia Meloni qualche settimana fa puntualizzando la sua posizione sui Rom. Ma, ironia della sorte, il contrappasso della transumanza ha finito per abbattersi su Fratelli d’Italia. L’emorragia, non solo nei sondaggi, parte dalla Capitale. Dove due pezzi da novanta del partito Romano, l’ex consigliere regionale, Fabrizio Santori, e uno dei ...

Olimpiadi Invernali 2026 : il Coni deciderà la candidata a settembre. Malagò spera in un’alleanza tra Milano e Torino : Quale sarà la candidata italiana ad ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026? Il Coni prende tempo, si deciderà dopo l’estate. Per Giovanni Malagò, numero uno dello sport italiano, il tempo servirà a tentare di unificare le candidature di Milano e Torino, almeno stando a quanto riportato dall’edizione torinese de “La Repubblica“. Verrà anche composta una commissione che passerà al vaglio le candidature (c’è anche ...

Milano - dramma alla mostra di Bonalumi : l'allievo cade dalla scala mentre allestisce un'opera e muore : Poche ore prima della tragedia, sorrideva e scherzava con gli operai impegnati a portare scatoloni e pesi su per le scale di Palazzo Reale. Lui, che avrebbe potuto dire a un qualsiasi aiutante più ...

Milano - Generali trasloca a Citylife : la convivenza nel grattacielo «Storto» in 23 regole di condominio : La seconda torre di Citylife prende vita. Lunedì centinaia di lavoratori hanno preso possesso degli uffici varcando la porta dell'avveniristico grattacielo di vetro, lo «Storto» progettato da Zaha ...