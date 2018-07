Milano | le accuse dei migranti | Pensate solo agli italiani

ilgiornale

(Di venerdì 13 luglio 2018) "In 12 anni che sono in Italia non ho mai visto vivere un italiano nelle stesse condizioni in cui vivo io". Abu vive da 12 anni in Italia ed ora, dice, non ha più il permesso di soggiorno in tasca. Lo incontriamo nei giardinetti di Porta Venezia, trasformati in veri e propri accampamenti daie dove da alcune settimane giovani stranieri e famiglie con bambini piccoli bivaccano nelle aree verdi tra la Stazione Centrale e i bastioni."Lo Stato non paga niente e il modo in cui l'Italia dà l'asilo politico farimanere le persone sotto la soglia di povertà", è l'accusa che rivolge Abu all'Italia. "Non possiamo avere un lavoro o un contratto: è il Paese che ha creato questo meccanismo. Noi non abbiamo niente e non ci date neanche un aiuto per creare il nostro futuro. Voiinvece vivete tranquilli con il profumo addosso, mentre noi qui puzziamo". Il giovane è sbarcato dopo ...