Milan | Scaroni verso la presidenza | Leonardo può diventare d g

Milan - Paolo Scaroni - possibile prossimo presidente : Sarà un giorno importante per la società Associazione Calcio Milan con il nuovo Consiglio d'Amministrazione, targato fondo Elliott. Il colosso americano ha ottenuto nei giorni scorsi, mediante il processo di escussione, il Milan dalla Rossoneri Sport Investment Lux, società veicolo di Li. Lo stesso fondo ha convocato Marco Fassone nella giornata di ieri in quel di Londra al fine di confermare, almeno per il momento, la posizione di ...

Milan - ecco chi è Paolo Scaroni : il nuovo presidente della società scelto da Elliott : Paolo Scaroni è il nuovo presidente del Milan, la proprietà targata Elliott ha scelto il proprio uomo a capo del Cda rossonero Milan, Paolo Scaroni è il nuovo presidente del club, dopo che la società è ufficialmente passata nelle mani del fondo americano Elliott. Paolo Scaroni, uomo di riferimento del fondo americano pure durante la precedente gestione, faceva già parte del Cda rossonero. Scaroni è stato amministratore delegato di Enel ed ...

