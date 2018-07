Migranti | vertice in Procura a Trapani sul mercantile Vos Thalassa

Migranti : Trapani - vertice in Procura in attesa atti Polizia : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - vertice in Procura a Trapani, presieduto dal Procuratore capo Alfredo Morvillo, per fare il punto della situazione sui Migranti a bordo della Nave Diciotti che si sarebbero resi protagonisti dei momenti di tensione a bordo della nave Vos Thalassa che ha costretto la na

Migranti : Polizia a bordo della Diociotti - Migranti a rischio arresto. Oggi vertice dei ministri dell'interno a Innsbruck : Attesa al porto di Trapani l'unità della Guardia costiera con 67 migranti. In corso le operazioni per identificare gli autori delle presunte minacce all'equipaggio -

Salvini-Seehofer - vertice Migranti a Innsbruck/ Piano-Conte - Ministro : "obiettivi comuni con Germania" : vertice Conte-Salvini sui migranti: riunione Innsbruck con Ministri Ue, incontro con Seehofer. "Col premier linea comune'.

Conte - siparietto al vertice Nato : scherza sui Migranti con Trump e Macron : siparietto al vertice Nato, questo pomeriggio a Bruxelles, quando il premier italiano Giuseppe Conte ha incontrato per caso in un corridoio il presidente americano Donald Trump che parlava con il...

Vertice Conte-Salvini sui Migranti/ Ultime notizie - "col Premier linea comune" : P.Chigi 'contiene' il Viminale : Vertice Conte-Salvini sui migranti: Ultime notizie verso riunione Innsbruck con Ministri Ue. "Col Premier linea comune, unica voce con Palazzo Chigi'.

Migranti - vertice Conte-Salvini : «Già 21mila sbarchi in meno» : E difesa della politica della fermezza: «Da quando sono ministro dell'Interno, sono sbarcati 21mila immigrati in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Non mi accontento, voglio fare ...

Oggi ad Innsbruck il vertice sui Migranti. Moavero : per la prima volta c'è uno schema di politica Ue : L'Austria mette a punto un documento che considera la possibilità di 'stabilire centri di rimpatrio in paesi terzi'. Salvini vede in mattinata il premier Conte, nel pomeriggio il collega tedesco ...

Migranti - vertice del governo. Salvini : "A Innsbruck porterò la linea dura" : Mentre la nave Diciotti della Marina italiana navigava verso il Belpaese , dove ha ottenuto il via libera allo sbarco, il governo giallo verde si è ritrovato a Palazzo Chigi per un incontro 'a ...

Moavero "Su barconi Migranti possibile presenza di terroristi"/ Vertice Nato - allarme del ministro Esteri : Moavero "Su barconi migranti possibile presenza di terroristi": l'allarme del ministro degli Esteri italiano alla vigilia del Vertice Nato, le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 19:10:00 GMT)

Migranti : concluso vertice - Toninelli "con Salvini siamo allineati" : "Con Salvini ci siamo sentiti stamattina e ci siamo chiariti. siamo stati subito allineati". Cosi' il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, al termine del vertice a Palazzo Chigi parlando con i cronisti a proposito del caso del Vos Thalassa che ha soccorso 67 Migranti al largo delle coste libiche, poi trasbordati sulla nave Diciotti. "Salvini pensava che fosse ...

Migranti : Conte convoca vertice a Palazzo Chigi nel pomeriggio : Si terrà un nuovo vertice di governo sul tema immigrazione, nel pomeriggio, a Palazzo Chigi. convocati dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, vi parteciperanno i ministri di Interno, Difesa ed Esteri, Matteo Salvini, Elisabetta Trenta ed Enzo Moavero Milanesi.