Migranti | un nemico costruito ad arte Ma la vera emergenza la vivono loro

Migranti - perché Malta è un falso nemico : La scommessa di queste ore è chiara. E potrebbe riuscire, come d’altronde gran parte delle bufale o dei più assurdi alambicchi complottistici sono passati per veri durante l’ultima campagna elettorale. Consiste nel far credere agli italiani che un’isola di 316 chilometri quadrati – contando Gozo, Comino e i sassi meno di due volte la superficie di Milano – sia la soluzione agli epocali movimenti migratori che stanno riscrivendo gli ...

Governo Conte - spoiler : sarà nemico giurato di donne - Lgbt e Migranti : Il nuovo Governo? Una bella schifezza. Ce ne frega poco del fatto che ci siano cinque donne. Essere donne non migliora alcunché. Se poi si tratta di donne che legittimano un Governo in cui il ministro per la Famigghia (etero-catto-filofascista) è conosciuto per le affermazioni contro unioni civili e famiglie omogenitoriali e per la sua fanatica ideologia antiabortista direi che non possiamo certo considerarle un gran punto di riferimento. ...