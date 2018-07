Migranti | sicurezza | vitalizi e dl Dignità | la sfida mediatica dei vicepremier

Migranti - Salvini da Innsbruck : “La UE torni a difendere i propri i confini garantendo sicurezza ai suoi cittadini” : “Sarà una soddisfazione se le proposte italiane potranno diventare europee con una riduzione delle partenze, degli sbarchi, dei morti e dei costi. Se il modello italiano diventerà europeo è motivo di orgoglio”. “Credo che questo nucleo con Germania e Austria darà influsso positivo a tutta l’Europa per evitare persone che non scappano dalla guerra. Sono più i fattori che ci uniscono di quelli oggetto di discussione”. Lo ha ...

Migranti : Salvini - Ue torni a difendere confini e diritto sicurezza cittadini : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “La Ue torni a difendere i propri confini e il diritto alla sicurezza di 500 milioni di europei messo a rischio in questi anni”. Così il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, nel corso della conferenza a Innsbruck con l’omologo austriaco Herbert Kickl e il tedesco Horst Seehofer.L'articolo Migranti: Salvini, Ue torni a difendere confini e diritto sicurezza cittadini ...

Migranti : Salvini - la Diciotti non sbarcherà senza garanzie per la sicurezza : "Al momento non c'è un porto" per la nave Diciotti "sto andando in ufficio a lavorare". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Se c'è gente che ha minacciato e aggredito non è gente che finisce in un albergo ma è gente che dovrà finire in una galera: e, quindi, io non darò autorizzazione a nessun tipo di sbarco ...

Salvini : "Con Conte linea comune sui Migranti : rafforzare sicurezza degli italiani" : Aggiornamento ore 10:02 - La riunione tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini a Palazzo Chigi, cominciata circa un’ora fa, si sarebbe già conclusa e il ministro dell’interno ha detto che con il Premier ha una linea comune sui migranti che si basa sul rafforzamento della sicurezza degli italiani.Salvini-Conte: riunione prima dei vertici con Germania e AustriaIl ministro dell’Interno Matteo Salvini questa mattina ha incontrato a Palazzo Chigi il ...

Migranti : Salvini - con Conte linea comune - rafforzare sicurezza italiani (2) : (AdnKronos) – “Oggi proporrò a Innsbruck anche altre iniziative per agire su altri fronti e alleggerire ulteriormente la presenza di clandestini e immigrati in Italia – prosegue Salvini – Sono assolutamente ottimista, il governo ragiona con una sola voce e una sola testa”. L'articolo Migranti: Salvini, con Conte linea comune, rafforzare sicurezza italiani (2) sembra essere il primo su Meteo Web.

Migranti : Salvini - con Conte linea comune - rafforzare sicurezza italiani : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Con il premier Giuseppe Conte la linea sui Migranti è “assolutamente comune: rafforzare ancora di più la sicurezza dei cittadini italiani, ponendo al centro del dibattito europeo il fatto che non possiamo essere lasciati soli in concreto”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, lasciando il vertice a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio in vista della riunione dei ministri ...

Migranti - Furio Colombo presenta il libro “Clandestino” : “Due terzi degli italiani credono a bugie su invasione e sicurezza” : “Clandestino. La caccia aperta” è il titolo del nuovo libro di Furio Colombo, presentato a Roma alla Galleria Alberto Sordi. “Si usa continuamente la parola clandestino per definire tutti gli immigrati nel nostro paese, anche quelli che lavorano regolarmente e contribuiscono alla nostra pensione. La parola è falsa“, dice Colombo.”È un libro contro la barbarie, che smonta tutte le falsità intorno al tema”, dice ...

Mattarella-Salvini - colloquio su Migranti e sicurezza : Roma, 9 lug. -, Adnkronos, - Un incontro "utile, positivo e costruttivo". Così il vicepremier Matteo Salvini, dopo il faccia a faccia al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Salvini da Mattarella : "Incontro positivo". I temi : Migranti - mafie - sicurezza : Il vicepremier e titolare del Viminale a colloquio per mezz'ora col capo dello Stato. Non si sarebbe parlato del rapporto Lega-magistrati

Non solo Migranti/ La doppia origine della nostra insicurezza : Fra le convinzioni più granitiche del mondo progressista vi è quella che la domanda di sicurezza, e la connessa paura dello straniero, siano l'amaro frutto della propaganda di destra, e in particolare ...

Non c'è nessuna saldatura tra gli elettori M5S e della Lega. E il Carroccio vince sui temi Migranti e Sicurezza - non per la leadership di Salvini : Il centrodestra a trazione leghista è il vincitore indiscusso del secondo turno delle Comunali, il centrosinistra il grande sconfitto. La considerazione istintiva che sorge spontanea è: l'asse di Governo tra M5S e Lega si è riverberato sulle elezioni comunali contribuendo al successo del centrodestra ai ballottaggi. Sarebbe una considerazione errata: l'accordo nazionale tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini non ha prodotto una ...

Trump firma il decreto per mantenere unite le famiglie dei Migranti : «Vogliamo cuore e sicurezza» : Il «cuore» che Melania Trump invocava, alla fine è prevalso. La first lady, attraverso la sua portavoce Stephanie Grisham, aveva fatto sapere che «odia vedere i bambini separati dalle loro famiglie e spera che da entrambi i lati si possa arrivare a una riforma dell’immigrazione. Crede che abbiamo bisogno di un Paese che segua tutte le leggi, ma anche di un Paese che governi con il cuore». E, alla fine, Donald Trump l’ha ascoltata, anche se forse ...

Migranti - segretario sicurezza Usa : “Nessun trattamento inumano” : Migranti, segretario sicurezza Usa: “Nessun trattamento inumano” Migranti, segretario sicurezza Usa: “Nessun trattamento inumano” Continua a leggere L'articolo Migranti, segretario sicurezza Usa: “Nessun trattamento inumano” proviene da NewsGo.

Migranti chiave in sviluppo agricolo e sicurezza alimentare : ANSAmed, - ROMA, 1 GIU - "La Fao crede che investire in agricoltura e sviluppo sostenibile siano risposte chiave alle migrazioni. Lavoriamo a tutti i livelli per costruire politche, per rafforzare le ...