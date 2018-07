Migranti | Salvini su Facebook | nave con 450 clandestini verso l' Italia ma qui non approda

Salvini : “Altro barcone con 450 Migranti diretto in Italia - non entrerà nei nostri porti” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini fa sapere che un barcone con 450 migranti si sta dirigendo verso l'Italia, nonostante si trovi in acque di competenza di Malta. "Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto Italiano non può e non deve arrivare", avverte Salvini.Continua a leggere

Migranti - barcone con 450 a bordo in navigazione verso l'Italia. Salvini : "Nessun porto disponibile" : L'imbarcazione (un peschereccio a due piani) si trova ancora in acque di zona Sar maltesi ma il governo de La Valletta non è intervenuto. Tra ieri e oggi sbarcate quasi 60 persone a Lampedusa: tra loro 17 bambini, tutti in maglietta rossa

I Migranti della nave Diciotti - Conte e lo scontro istituzionale tra Colle e Salvini : È stato l’asse Quirinale-Palazzo Chigi, con una telefonata arrivata direttamente dal presidente della Repubblica al premier Giuseppe Conte a sbloccare lo sbarco dei 67 migranti arrivati a Trapani sulla nave Diciotti della Guardia Costiera, dopo il trasbordo dal rimorchiatore Vos Thalassa che li aveva soccorsi 5 giorni fa...

Migranti - D’Alema : “Unica emergenza in Italia è Salvini. La brutalità può anche avere consenso - ma tale rimane” : “L’emergenza Migranti è finita a partire dall’agosto del 2017. L’unica emergenza è Salvini. Lui ha messo il Paese in uno stato di agitazione e di tensione drammatica per una questione che non esiste”. Sono le parole dell’ex presidente del Consiglio, Massimo D’Alema, ospite di In Onda (La7). “Io spero che Salvini tra un comizio e l’altro legga i dati del ministero degli Interni” – ...

Salvini - faccia a faccia con i Migranti : 'Non c'è posto per tutti - prima penso a italiani' : Matteo Salvini è in visita a Reggio Calabria e nell'hinterland. Il leader della Lega si è recato nella citta' dello Stretto in veste di Ministro dell'Interno e di vicepremier. Particolarmente atteso era il momento in cui si sarebbe dovuto recare nella tendopoli di San Ferdinando. Salvini ha potuto vedere con i suoi occhi le difficolta' in cui vivono migliaia di migranti nella tendopoli, [VIDEO]collocata nell'area della Piana di Gioia Tauro. Un ...

Migranti : Martina - Salvini si dimetta : ANSA, - ROMA, 13 LUG - "Di fronte all'incapacità del Ministro dell'Interno di assolvere al suo compito, senza ogni volta buttarla in propaganda e provocare, Salvini dovrebbe dimettersi per il bene del ...

Migranti - Di Maio : “Rispettare la decisione di Mattarella” | Salvini : “Su Diciotti andrò fino in fondo” : Migranti, Di Maio: “Rispettare la decisione di Mattarella” | Salvini: “Su Diciotti andrò fino in fondo” “Io credo che se il… L'articolo Migranti, Di Maio: “Rispettare la decisione di Mattarella” | Salvini: “Su Diciotti andrò fino in fondo” proviene da Essere-Informati.it.

Migranti - Salvini incassa il colpo : Sono le 21.24 quando una nota di Palazzo Chigi conferma: “Sta per iniziare lo sbarco dei Migranti che sono a bordo della nave Diciotti, ancorata nel porto di Trapani”. Passano pochi minuti e la nota del premier Giuseppe Conte spiega che “sono state completate le procedure di identificazione delle persone che erano a bordo, con particolare riguardo a quelle a cui risulterebbero imputabili le condotte che configurano ...

Migranti : Salvini su twitter - 'Andate via - andate via' : andate via, andate via, andate via!!! https://t.co/aJ5rZClJ0z " Matteo Salvini, @matteoSalvinimi, 12 luglio 2018 "andate via, andate via, andate via" Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini in un ...

