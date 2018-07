Migranti | Salvini su Facebook | nave con 450 clandestini verso l' Italia ma qui non approda

Migranti - barcone con 450 a bordo in navigazione verso l Italia. Salvini 'Nessun porto disponibile' : TRAPANI - Sono tornati a partire con le barche di legno, anzi i barconi, per attrezzarsi ad una rotta più lunga che possa portarli fino all'Italia. Come è accaduto ieri e oggi a Lampedusa e come, ...

Migranti - mozione di sfiducia contro Matteo Salvini : oltre 7mila firme in poche ore : Possibile ha lanciato una petizione per chiedere ai deputati e ai senatori della Repubblica di presentare e votare in Parlamento una mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro degli Interni Matteo Salvini. In poche ore sono state raccolte oltre 7mila firme.Continua a leggere

Migranti - barcone con 450 a bordo in navigazione verso l'Italia. Salvini : "Nessun porto disponibile" : L'imbarcazione (un peschereccio a due piani) si trova ancora in acque di zona Sar maltesi ma il governo de La Valletta non è intervenuto. Tra ieri e oggi sbarcate quasi 60 persone a Lampedusa: tra loro 17 bambini, tutti in maglietta rossa

I Migranti della nave Diciotti - Conte e lo scontro istituzionale tra Colle e Salvini : È stato l’asse Quirinale-Palazzo Chigi, con una telefonata arrivata direttamente dal presidente della Repubblica al premier Giuseppe Conte a sbloccare lo sbarco dei 67 migranti arrivati a Trapani sulla nave Diciotti della Guardia Costiera, dopo il trasbordo dal rimorchiatore Vos Thalassa che li aveva soccorsi 5 giorni fa...

Migranti - D’Alema : “Unica emergenza in Italia è Salvini. La brutalità può anche avere consenso - ma tale rimane” : “L’emergenza Migranti è finita a partire dall’agosto del 2017. L’unica emergenza è Salvini. Lui ha messo il Paese in uno stato di agitazione e di tensione drammatica per una questione che non esiste”. Sono le parole dell’ex presidente del Consiglio, Massimo D’Alema, ospite di In Onda (La7). “Io spero che Salvini tra un comizio e l’altro legga i dati del ministero degli Interni” – ...

Salvini - faccia a faccia con i Migranti : 'Non c'è posto per tutti - prima penso a italiani' : Matteo Salvini è in visita a Reggio Calabria e nell'hinterland. Il leader della Lega si è recato nella citta' dello Stretto in veste di Ministro dell'Interno e di vicepremier. Particolarmente atteso era il momento in cui si sarebbe dovuto recare nella tendopoli di San Ferdinando. Salvini ha potuto vedere con i suoi occhi le difficolta' in cui vivono migliaia di migranti nella tendopoli, [VIDEO]collocata nell'area della Piana di Gioia Tauro. Un ...