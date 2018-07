Migranti | la Spagna condanna la propria ipocrisia sui ricollocamenti

Migranti - giudice Spagna condanna Madrid : 17.08 Il Tribunale supremo spagnolo ha condannato il governo di Madrid per mancato rispetto degli impegni assunti nel 2015 con l'Ue per i ricollocamenti dei profughi provenienti da Italia e Grecia E' la prima volta che un tribunale europeo condanna il proprio Paese per questo tipo di violazioni,a seguito del ricorso di un'associazione a sostegno dei diritti di rifugiati e Migranti. Gli impegni,"vincolanti e obbligatori", riguardavano 19.449 ...

Migranti - la Spagna diventa nuovo punto di approdo : "Rotta sempre più importante" : La Spagna potrebbe diventare il nuovo punto di approdo preferito per i Migranti provenienti dall'Africa, mentre le altre rotte sono sul punto di essere chiuse: lo ha dichiarato il responsabile della Frontex...

Migranti - UNHCR "2500 RIPORTATI IN LIBIA"/ Ong - Spagna apre a Open Arms. Marina libica : Italia dia altri mezzi : MIGRANTI, Open Arms contro Italia: Guardia costiera risponde in merito al naufragio di ieri. E invece la Libia attacca: "Finora solo propaganda politica. Ci aiuterete davvero?"

Migranti - Spagna accoglie Open Arms/ Sindaco Barcellona "Salvini - politiche di morte" : Ong arriva il 4 luglio : Migranti, Open Arms contro Italia: Guardia costiera risponde in merito al naufragio di ieri. E invece la Libia attacca: "Finora solo propaganda politica. Ci aiuterete davvero?"

Migranti - Spagna : Open Arms sbarcherà a Barcellona - Malta a Salvini : 'Basta bugie' : Un "lieto fine" che arriva al termine di una giornata scandita da accuse e polemiche tra Italia e Malta, a seguito proprio del salvataggio da parte della nave della Ong spagnola dei 59 Migranti. L'...

Migranti : Spagna - Open Arms sbarcherà a Barcellona : Il governo spagnolo ha autorizzato la nave Open Arms con i 60 Migranti salvati davanti alla Libia a sbarcare a Barcellona. Lo riferisce El Pais che cita fonti governative. La richiesta per attraccare ...

Migranti - OPEN ARMS CONTRO ITALIA : "AVREMMO POTUTO SALVARLI"/ La Spagna da l'ok : potete attraccare : MIGRANTI, Consiglio Ue: sCONTRO ITALIA-Francia. Distanza tra Conte e Macron dopo vertice europeo, dubbi sulla questione 'volontarietà'. Poi Malta attacca Salvini

Migranti - nave Open Arms verso la Spagna. Ministro maltese contro Salvini : “La smetta con le bugie” : “Benvenuti. È il capitano che parla. Siamo diretti in Spagna“. Con l’annuncio a bordo del comandante Marco Martinez finisce l’attesa per la nave della ong spagnola Open Arms, che attraccherà in Spagna dopo il no dell’Italia. L’imbarcazione ha salvato 59 Migranti nel Mediterraneo: 50 uomini, cinque donne e quattro minorenni. Una vicenda che scatena lo scontro a distanza tra Salvini e il suo omologo ...

Migranti - Conte : azioni condivise anche nei salvataggi. Merkel : intesa con Grecia e Spagna : Il presidente del consiglio italiano ha spiegato che «l’Italia non ha dato disponibilità» sui nuovi centri di accoglienza volontari, aggiungendo di «non aver sottoscritto nessun accordo con la Germania» in merito ai movimenti secondari, come hanno fattoinvece Grecia e Spagna. Merkel: prenderemo rifugiati dall’Italia solo se ci sarà accordo sui movimenti interni alla Ue...

Migranti - Macron : «Centri di primo ingresso solo in Italia e Spagna». Conte lo smentisce : Il presidente francese ha rimarcato che le regole del trattato di Dublino restano invariante e che di conseguenza i centri su base volontaria riguardano solo i paesi di approdo dei rifugiati

