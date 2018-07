Migranti | in corso gli interrogatori | per ora nessun fermo

Migranti : Salvini - percorso con Germania - meno arrivi più espulsioni : "A Innsbruck, incontro molto positivo tra Italia e Germania: meno sbarchi, meno morti, meno immigrati clandestini. Comincia un percorso comune tra i due Paesi per risolvere i problemi: l'obiettivo rimane quello di ridurre gli arrivi ed aumentare le espulsioni". E' quanto scrive, su Twitter, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, al termine del bilaterale col collega tedesco Horst Seehofer.

Roma, 12 lug. (AdnKronos) – La nave Diciotti sta attraccando a Trapani. Nel frattempo proseguono gli accertamenti giudiziari volti a verificare le responsabilità penali dei presunti facinorosi che hanno messo a repentaglio la vita dell'equipaggio del Vos Thalassa. E' quanto s'apprende da fonti del Mit.

Migranti - nave Diciotti a Trapani ma resta in rada : in corso inchiesta su eventuali scafisti a bordo e sui disordini : Inizialmente stava per entrare in porto, poi il cambio di rotta. La nave Diciotti con a bordo i 67 Migranti soccorsi nei giorni scorsi dal rimorchiatore Vos Thalassa e poi trasbordati sulla imbarcazione della Guardia costiera italiana è davanti alle coste di Trapani, ma per ora resta in rada. Secondo quanto scrive l’Ansa, la decisione dipende dall’inchiesta in corso per identificare eventuali scafisti che potrebbero essere stati salvati ...

Migranti - Matteo Salvini : “21mila arrivi in meno rispetto all’anno scorso. Nessuno scontro con il M5S” : Matteo Salvini, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Conte in vista del vertice di Innsbruck, parla della vicenda della nave Diciotti: "Non darò autorizzazione allo sbarco fino a che non avrò garanzia che delinquenti, perché non sono profughi, che hanno dirottato una nave con violenza, finiscano per qualche tempo in galera e poi riportati nel loro Paese".Continua a leggere

Migranti - da Vos Thalassa a Lifeline : navi private e Ong in soccorso - : L'imbarcazione italiana, un rimorchiatore a servizio delle piattaforme petrolifere, ha recuperato una sessantina di persone trasbordate poi sulla Diciotti. Non è però l'unico caso: sono diversi i ...

Bloccata nave italiana che ha soccorso 66 migranti, profughi presi in carico dalla Guardia costiera La Guardia costiera italiana…

Migranti - porti chiusi per nave italiana. Ha soccorso 66 persone al largo della Libia : La Von Thalassa non può attraccare nei porti italiani perché è intervenuta in acque Sar libiche "anticipando l'intervento libico". I Migranti sono stati trasferiti su una nave della Guardia Costiera

Il Viminale blocca la Vos Thalassa Ha dato soccorso a 66 Migranti La nave italiana ha risposto al sos : Dopo Ong e navi straniere, stavolta tocca a una nave italiana. Il Viminale ha infatti deciso di bloccare l'imbarcazione Vos Thalassa, che ha tratto in salvo 66 persone al largo delle coste della Libia. Segui su affaritaliani.it

Viminale blocca la nave italiana Vos Thalassa che ha soccorso 66 Migranti : Dopo aver colpito Ong e imbarcazioni straniere, scatta per la prima volta il blocco del Viminale per una nave italiana con a bordo un carico di migranti. Il ministero dell'Interno, infatti, non ...

Migranti - il Viminale blocca una nave italiana che ha soccorso 66 Migranti : Il ministro dell'Interno Salvini non indicherà alcun porto d'approdo per la Von Thalassa: batte bandiera tricolore, appartiene a una compagnia privata e garantisce la sorveglianza di una piattaforma Total. La segnalazione di soccorso inviata da un barcone in avaria in acque...

Migranti in soccorso degli anziani - a Genova scatta il piano anti-caldo : Il piano, varato dall'amministrazione comunale genovese in collaborazione con l'asl per chi è ad alto rischio a causa del caldo, prevede che ogni migrante formi una coppia con un altro volontario di associazioni che già si occupano della terza età per aiutare in vario modo gli anziani nelle attività quotidiane.Continua a leggere