Migranti | i racconti dalla Vos Thalassa Il comandante | “Gridavano ‘no Libia’ | noi

(Di venerdì 13 luglio 2018) Secondo il racconto delgridavano “no Libia, Libia, sì Italia“. E avrebbero circondato l’equipaggio, spintonando il primo ufficiale. Ma le testimonianze di alcuni dei 67sbarcatiNave Diciotti rendono una sfumatura diversa di quanto accaduto: hanno avuto paura di poter essere rispediti in Libia e per questo è nata ansia e agitazione a bordo. Garantiscono che non volevano far del male a nessuno, e che, se a bordo della Vosc’è stato nervosismo, è solo perché hanno avuto il terrore di non poter sbarcare in Italia. “Non abbiamo aggredito nessuno, ci sono stati 5-10 minuti di grande confusione e paura, ma non volevamo fare del male ad alcuno. Eravamo terrorizzati, non volevamo tornare in Libia”. Sono cominciati questa mattina i primi interrogatori deisbarcati giovedì sera a Trapaninave Diciotti della Guardia ...