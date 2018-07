Migranti | Di Maio | Salvini ha esagerato? non me ne frega niente**

sportfair

: No, la vera emergenza non sono i migranti. Lavoro, spread, investimenti. Il dramma che Salvini e Di Maio non voglio… - ilfoglio_it : No, la vera emergenza non sono i migranti. Lavoro, spread, investimenti. Il dramma che Salvini e Di Maio non voglio… - repubblica : Migranti, sfida a Salvini. Trenta:'La strada non è chiudere'. Di Maio: 'Non si può bloccare nave italiana' - MediasetTgcom24 : Migranti, Di Maio: 'Cambiare regole Ue, Renzi ha venduto i porti' #migranti -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Se il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteoabbia “o meno, non me neniente…”. Ad affermarlo è il vicepremier Luigi Di, interpellato, in un’intervista ad Agorà su Rai 3, sul ruolo del titolare del Viminale nella vicenda della nave Diciotti e sul rapporto tra il Colle e lo stesso. “La cosa importante è che con l’intervento del Presidente Mattarella si è sbloccata la situazione”, ha sottolineato Di. L'articolo: Diha? non me neSPORTFAIR.