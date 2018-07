**Migranti : Di Maio - Salvini ha esagerato? non me ne frega niente** : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Se il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini abbia “esagerato o meno, non me ne frega niente…”. Ad affermarlo è il vicepremier Luigi Di Maio, interpellato, in un’intervista ad Agorà su Rai 3, sul ruolo del titolare del Viminale nella vicenda della nave Diciotti e sul rapporto tra il Colle e lo stesso Salvini. “La cosa importante è che con l’intervento ...

Migranti : Di Maio - rispettiamo decisione Mattarella : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – “rispettiamo la decisione del Presidente Mattarella” ma “servono procedure più veloci quando ci sono situazioni del genere”. E’ il vicepremier, Luigi Di Maio, a commentare, in un’intervista ad Agorà su Rai 3, l’intervento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, sulla vicenda della nave Diciotti. “L’intervento del Presidente è stato d’obbligo per ...

Migranti - Di Maio : «Rispettare la decisione di Mattarella» : Se Salvini «abbia esagerato o meno non mene frega niente, la cosa importante è che con l'intervento del presidente si sia sbloccata la situazione». Così il vicepremier Luigi Di Maio ad Agorà su Rai ...

Migranti - quello che Di Maio non dice sui soccorsi in mare : Intervistato da Il Fatto quotidiano, il vicepremier Luigi Di Maio ha così sintetizzato le regole in base alle quali il governo italiano deciderà la sorte dei Migranti che fanno rotta sull’Italia: “Se la Guardia costiera libica vuole intervenire nelle acque della sua Sar, bisogna lasciarla fare. Se invece ci chiede una mano, la aiutiamo con le nostro motovedette, ma favorendo comunque l’imbarco sulle navi libiche”. Il significato autentico ...

Le accuse di Di Maio ai dirigenti Alitalia e il processo di Salvini ai Migranti. Di cosa parlare a cena : C'è ancora la Nato a proteggerci? Un bel tema per cena, mentre il primo vertice dello smontaggio, o del cambiamento, della Nato sta producendo i suoi effetti. Donald Trump si fa precedere da dichiarazioni para-vere (è chiaro che la Germania ha bisogno di fonti energetiche, come praticamente tutti gl

Migranti - la Diciotti sbarcherà a Trapani - Di Maio : inimmaginabile chiudere i porti a una nave italiana : A indicare Trapani come porto di sbarco per l'imbarcazione della Guardia costiera è stato il Viminale al termine di una vicenda che ha scatenato forti tensioni all'interno del governo. Di Maio: "Con ...

Di Maio tranquillizza su piano B - ma è pronto a barricate con Ue su Migranti e politica economica : L'uscita dall'euro non è in discussione, ma l'Italia è pronta ad alzare la voce in sede UE sulle questioni chiave. Il vice premier Luigi Di Maio è intervenuto a seguito della nuova polemica sollevata ...

Migranti : Salvini - da Di Maio sì a ong in regola? No - porti chiusi : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “No, i porti italiani sono aperti alle navi delle autorità italiane, non ad altri”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, risponde ai cronisti che gli chiedono un commento alla proposta di Luigi Di Maio, ovvero aprire i porti italiani alle Ong che rispettano le regole.A chi gli fa notare che Di Maio ha anche definito ‘impensabile’ l’opzione di chiudere i porti a navi ...

Migranti - scintille nel governo. Di Maio : "No porti chiusi a navi italiane" : Non si è ancora sbloccata la situazione della nave Diciotti con 67 persone a bordo. La ministra Trenta ad Avvenire: "Basta demonizzare le Ong" Migranti, lo scontro Salvini-Toninelli

Di Maio : “Inimmaginabile chiudere i porti<br> a nave italiana con i Migranti a bordo” : Questa mattina il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio, che è anche ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, è intervenuto sul caso che sta tenendo banco in queste ultime ore, ossia quello della nave Diciotti, della Guardia Costiera italiana, che ha accolto a bordo 67 migranti, soccorsi di fronte alle coste libiche dal rimorchiatore italiano Vos Thalassa. La Diciotti non ha ancora avuto dal Viminale l'indicazione su dove sbarcare, ...

Migranti - Di Maio : inimmaginabile chiudere porti a nave Italia | Trenta : accoglienza è bella : "In questo caso se si tratta di una nave Italiana, bisogna farla sbarcare", così il vicepremier sulla nave Diciotti con 67 Migranti a bordo in attesa ancora di un porto. Gli fa eco la ministra della Difesa: "Il Mediterraneo è sempre stato un mare aperto e continuerà ad esserlo. L`apertura è la sua ricchezza".