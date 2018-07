Migranti - barcone verso Lampedusa. Scontro con Malta. Alla Guardia costiera l'ordine di non intervenire : All'orizzonte, già a poche miglia da Linosa, c'è un barcone di legno con 450 Migranti a bordo, un peschereccio partito dAlla Libia. Tra loro molti minorenni con bisogno urgente...

Migranti - barcone a 20 miglia da Lampedusa. Salvini : porti chiusi. Scontro con Malta. Alla Guardia costiera l'ordine di non intervenire : «Un barcone con 450 Migranti a bordo si dirige verso l'Italia». Ad annunciarlo, in un post su Facebook, è Matteo Salvini che però chiude a qualunque ipotesi di approdo...

Malta : "I Migranti a bordo del barcone hanno scelto Lampedusa" : Sono stati i migranti a bordo del barcone a scegliere di dirigersi verso Lampedusa. A sostenerlo è stato il portavoce del governo maltese, Kurt Farrugia, in un tweet, ritwittato a sua volta dal premier Joseph Muscat. "Il Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma - si legge - ha notificato al centro soccorsi di Malta la presenza del peschereccio con circa 450 migranti a bordo quando la nave era a ...

Malta : 'I Migranti a bordo del barcone hanno scelto Lampedusa' : Sono stati i migranti a bordo del barcone a scegliere di dirigersi verso Lampedusa. A sostenerlo è stato il portavoce del governo maltese, Kurt Farrugia, in un tweet, ritwittato a sua volta dal ...

BARCONE CON 450 Migranti VERSO LINOSA/ Ultime notizie - Salvini “porti chiusi” : nuovo scontro Italia-Malta : MIGRANTI, BARCONE con 450 clandestini VERSO l'Italia: Salvini, "porti chiusi ovunque". Il Ministro contro Malta: "era in acque loro, sappiano che noi abbiamo già dato e non accogliamo"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 21:34:00 GMT)

Migranti - barcone a 20 miglia da Lampedusa. Salvini : porti chiusi. Alla Guardia costiera l'ordine di non intervenire : «Un barcone con 450 Migranti a bordo si dirige verso l'Italia». Ad annunciarlo, in un post su Facebook, è Matteo Salvini che però chiude a qualunque ipotesi di approdo...

Migranti - barcone con 450 a bordo in navigazione verso Linosa. Salvini 'Non deve arrivare qui' : TRAPANI - Sono tornati a partire con le barche di legno, anzi i barconi, per attrezzarsi ad una rotta più lunga che possa portarli fino all'Italia. Come è accaduto ieri e oggi a Lampedusa e come, ...

Migranti - barcone a 20 miglia da Lampedusa. Salvini : porti chiusi : «Un barcone con 450 Migranti a bordo si dirige verso l'Italia». Ad annunciarlo, in un post su Facebook, è Matteo Salvini che però chiude a qualunque ipotesi di approdo...

Barcone di Migranti in acque italiane Salvini : «Qui nessun porto disponibile» : Nell’imbarcazione, un vecchio peschereccio a due piani, 450 migranti. Su Facebook la reazione del ministro dell’Interno: «Io non mollo»

Migranti - il barcone con 450 a bordo naviga in acque “Sar” italiane : Migranti, il barcone con 450 a bordo naviga in acque “Sar” italiane Migranti, il barcone con 450 a bordo naviga in acque “Sar” italiane Continua a leggere L'articolo Migranti, il barcone con 450 a bordo naviga in acque “Sar” italiane proviene da NewsGo.

Scontro Italia-Malta - barcone con 450 Migranti verso Lampedusa/ Ultime notizie - Salvini “porti chiusi” : no Ong : migranti, barcone con 450 clandestini verso l'Italia: Salvini, "porti chiusi ovunque". Il Ministro contro Malta: "era in acque loro, sappiano che noi abbiamo già dato e non accogliamo"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 20:08:00 GMT)

Migranti - barcone con 450 a bordo verso l'Italia. Salvini : porti chiusi. Toninelli : Malta faccia subito il suo dovere : «Una nave con 450 Migranti a bordo si dirige verso l'Italia». Ad annunciarlo, in un post su Facebook, è Matteo Salvini che però chiude a qualunque ipotesi di aprodo in...

C'è un nuovo barcone con 450 Migranti che fa rotta verso l'Italia : Il barcone con 450 migranti a bordo, segnalato in acque Sar maltesi, è entrato nella Sar italiana. A quanto si apprende da fonti del Viminale, stava navigando ad una velocità di 7-8 nodi in direzione ...

Migranti - barcone con 450 a bordo in navigazione verso Lampedusa. Salvini 'Nessun porto disponibile' : E Matteo Salvini avverte preventivamente 'Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano non può e non deve arrivare. Abbiamo ...