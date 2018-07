Migranti - 69 su barca a vela a Noto : arrestati due scafisti : arrestati un giorgiano e un lettone ritenuti gli "scafisti" di una barca a vela con a bordo 69 Migranti pakistani, bloccata da una nave della Guardia di finanza a Noto. I due sono stati condotti nel ...

Nave Diciotti - interviene Mattarella : Sbarcati i 67 Migranti. Salvini : “Sono rammaricato” : I primi a scendere sono stati i due migranti indagati dalla Procura per violenza privata continuata ed aggravata. I profughi erano stati soccorsi dal rimorchiatore Vos Thalassa e poi trasferiti sulla Nave della Guardia Costiera. La polizia li interrogherà per chiarire la storia sulle presunte minacce nei confronti dell'equipaggio.Continua a leggere

Migranti in mare - Mattarella chiama Conte. I 67 della Diciotti fatti sbarcare a Trapani : C’è voluto l’intervento del Presidente della Repubblica per sbloccare lo stallo che fino a ieri sera si era creato al porto di Trapani. Mattarella ha chiamato il premier Giuseppe Conte per chiedere notizia su quello il governo stesse facendo per i 67 Migranti che da lunedì notte erano a bordo della nave Diciotti e che solo dopo le 15 ha potuto orme...

I 67 Migranti a bordo della Diciotti non possono sbarcare : due profughi indagati : I 67 migranti stanno bene, come ha riferito un medico salito a bordo della Diciotti. Ma le organizzazioni umanitarie hanno lanciato un appello: "Chiediamo l'autorizzazione allo sbarco per tutte le persone a bordo, a partire dai minori e persone vulnerabili, e l'erogazione per tutte le persone a bordo di generi di prima necessità". Colle segue la vicenda.Continua a leggere

