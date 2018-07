Migranti | 31 sbarchi a Lampedusa | 10 bimbi hanno maglietta rossa

Migranti : intesa tra Italia - Germania e Austria contro gli sbarchi : Incontro trilaterale tra il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e i suoi omologhi Horst Seehofer e Herbert Kickl, nasce "l'asse di volenterosi"

Migranti - nasce "l'asse dei Paesi volenterosi"Italia-Germania-Austria insieme contro gli sbarchi : Salvini e i colleghi Seehofer (Germania) e Kickl (Austria) annunciano la nascita di un'alleanza di "volenterosi" per frenare le partenze dei Migranti e gli sbarchi in Europa, in modo da far giungere sul Continente "solo coloro che effettivamente fuggono da guerre".

Migranti - Austria-Germania-Italia creano “l’asse dei volenterosi” : intesa per fermare gli sbarchi in Europa : Italia, Germania e Austria formano l'asse dei volenterosi per contrastare gli sbarchi in Europa. "Chiederemo sostegno alle autorità libiche e chiederemo alle missioni internazionali di non usare l'Italia come unico punto di arrivo. Sarà una soddisfazione se le proposte italiane potranno diventare europee con una riduzione delle partenze, degli sbarchi, dei morti e dei costi", ha dichiarato Salvini al termine dell'incontro.Continua a leggere

Migranti - "asse dei volenterosi" tra Italia - Austria e Germania per frenare sbarchi : Un "asse di volenterosi" dell'Ue guidato da Austria, Germania e Italia per frenare le partenze dei Migranti e gli sbarchi in Europa: è questo l’accordo raggiunto a Innsbruck al termine di un incontro trilaterale tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e i colleghi tedesco Horst Seehofer e Austriaco Herbert Kickl. "Siamo vicini e andiamo d’accordo su ...

Migranti - da Innsbruck un asse con Germania e Austria per fermare gli sbarchi : Un’intesa a tre per arginare i flussi migratori in modo da far arrivare in Europa solo chi fugge da una guerra. È quanto è emerso dal trilaterale a Innsbruck con Salvini e i ministri dell’Interno di Berlino e Vienna