Microsoft Teams | disponibile la versione gratuita del servizio

surface-phone

: La messagerie pro Microsoft Teams s'offre une version gratuite - iphonesoft_fr : La messagerie pro Microsoft Teams s'offre une version gratuite - InsideTech_it : #MicrosoftTeams si evolve e si apre anche a coloro che non hanno Office 365, ma che vogliono creare gruppi di lavor… - siditconference : RT @windowserverit: Microsoft Teams arriva nella versione free - by Silvio Di Benedetto - -

(Di venerdì 13 luglio 2018)è un componente fondamentale di Office 365 dedicato in particolar modo al mercato business ed enterprise capace di mettere in comunicazione i team di lavoro e di studio. Per chi non lo conoscesse,è in parole povere undi messaggistica istantanea che a differenza, ad esempio, di WhatsApp o Telegram è appositamente strutturato per la prudittività con funzionalità come videochiamate di gruppo, condivisione di file e la pianificazione delle riunioni. Alcuni mesi fa vennero pubblicate delle indiscrezioni che facevano riferimento ad un possibile piano tariffario dicompletamente gratuito, quel giorno è finalmente arrivato: il Colosso di Remdond ha infatti annunciato poche ore faunache non prevede alcun abbonamento e nessun costo iniziale di iscrizione. Ovviamente questa risulta essere limitata ma, pur non possedendo le funzionalità ...