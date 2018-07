' Mia moglie aggredita da un negro' | bufera sul cartello di un dentista

Mestre - dentista appende cartello nello studio : 'Mia moglie aggredita da un negro'. È polemica : Un dentista appende nello studio un cartello di avviso ai pazienti in cui scrive ch e la moglie 'è stata aggredita da un negro' invitando a riflettere 'sulle responsabilità politiche di tutto questo' ...

Il cartello di un dentista di Mestre : “Mia moglie aggredita da un negro”. È polemica : Il dentista Pierantonio Bragaggia ha affisso nel suo studio a Mestre un cartello in cui racconta l’aggressione subita da sua moglie da quello che lui definisce un “negro” invitando tutti “a riflettere su quanto accaduto e soprattutto sulle responsabilità politiche di tutto questo". L'Ordine dei medici: "Il termine può essere inteso come dispregiativo".Continua a leggere

Lino Banfi : "Non mi rassegno alla malattia di Mia moglie. Era il momento di godersi la vecchiaia insieme" : "Non riesco a rassegnarmi, proprio ora che ci dovevamo godere insieme la vecchiaia". In un'intervista rilasciata al Messaggero, Lino Banfi condivide il dolore per la malattia della moglie, Lucia Zagaria, sposata nel 1962. Non accetto che mia moglie non stia bene, in un momento in cui mi sarei voluto godere la mia vita accanto a lei. Non riesco a a rassegnarmi, ora che ci dovevamo godere insieme a vecchiaia. Lucia mi chiede come farò ...

Tour de France – Daniel Martin euforico dopo la vittoria! Il retroscena : “al traguardo ho pensato che Mia moglie…” : Daniel Martin euforico dopo la vittoria sul Mur de Bretagne: nel post gara, il ciclista della UAE Team Emirates ha svelato un curioso retroscena sul finale della tappa odierna del Tour de France Grande prova di Daniel Martin sul Mur de Bretagne. Il capitano della UAE Team Emirates ha conquisto il suo secondo successo stagionale a Tour de France, staccando questa volta il rancese Pierre LaTour. Al termine della gara, Daniel Martin ha ...