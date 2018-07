“Mi sento distrutto e solo” | la struggente lettera di un padre che ha perso il figlio

F1 - Bottas e quel languorino da soddisfare : “Mi sento il pilota più affamato in pista” : Il pilota della Mercedes ha ottenuto la prima pole in questa stagione, un ottimo modo per puntare alla vittoria domani nel Gp d’Austria Tutto secondo pronostico, o quasi. La Mercedes domina le qualifiche del Gp d’Austria, ma in pole position ci va Valtteri Bottas che beffa di diciannove millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Photo4 / LaPresse Un super tempo quello del pilota finlandese, che ferma il crono ...

Basket - Giorgio Armani : “Milano è pronta ad aprire un ciclo. Al Forum mi sento a casa” : “Lo Scudetto è il giusto riconoscimento del serio ed efficace lavoro di una stagione intera“. Così Giorgio Armani ha commentato in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport il titolo vinto dalla sua Milano pochi giorni fa. “La fotografia del lavoro di squadra è stato il finale di gara 5: Goudelock, il nostro miglior attaccante ha fatto una giocata da miglior difensore“. L’Olimpia ha conquistato il suo ...

Mondiali Russia 2018 - Messi non si dà pace dopo l’errore dal dischetto : “Mi sento colpevole” : Lionel Messi ha sottolineato di sentirsi responsabile per il pari dell’Argentina, avendo sbagliato il calcio di rigore decisivo per battere l’Islanda “Il rigore avrebbe potuto cambiare tutto, mi sento colpevole ma dobbiamo guardare avanti“. Non nasconde la delusione per l’errore dal dischetto nel pareggio 1-1 tra Argentina e Islanda la stella dell’Albiceleste, Lionel Messi. “Mi fa male quell’errore ...

Mika a Milano canta Beautiful Disaster con Fedez e ricorda la prima volta in Piazza Duomo : “Mi sento a casa” : Mika a Milano per Radio Italia Live - Il Concerto in Piazza Duomo sabato 16 giugno. L'artista, ormai adottato dall'Italia, fa parte della sezione Radio Italia World ed è ospite dell'evento in rappresentanza della musica internazionale. Mika rimarrà nel nostro Paese solo un paio di giorni e, intervistato da Mirko Mengozzi nel momento delle prove per il concerto, ha raccontato un simpatico aneddoto legato alla sua prima visita a Milano, un ...

Governo - Lorenzin : “Mi sento come una partigiana a difesa della Repubblica. Dobbiamo svegliarci” : “Oggi più che ministro della Salute mi sento una cittadina italiana ingaggiata sul fronte della difesa della nostra Repubblica e dei valori per cui hanno combattuto i nostri nonni. Mi sento come una partigiana“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ho scelto Cusano (Radio Cusano Campus) dalla deputata di Civica e Popolare, Beatrice Lorenzin, a proposito della crisi politica attuale. “E’ uno dei momenti della vita di un ...

Scontro treno-tir nel Torinese - il racconto del ferito : “Mi sento miracolato. Ero nella prima carrozza - quella messa peggio” : “E’ successo tutto in fretta, non so se sia stata fortuna o il fatto di non aver mai perso la lucidità o una combinazione di entrambe le cose ma mi sento miracolato. Ero nella prima carrozza, quella messa peggio“: lo ha dichiarato Marco Imparato, 19enne, studente, rimasto ferito ieri sera nell’incidente ferroviario tra un treno regionale e un tir nei pressi di Caluso. “Avevo preso treno a Torino Porta Nuova e mi ...

Cristiano Ronaldo fissa l’età del suo addio al calcio : “Mi sento 23 anni - quindi smetterò a…” : Cristiano Ronaldo si confessa in un’intervista a pochi giorni dalla finale di Champions League che potrebbe fargli vincere la sua quinta coppa dalle grandi orecchie Fin quando durerà l’era di Cristiano Ronaldo? Il calciatore del Real Madrid, a pochi giorni dalla finale di Champions League, ammette come non abbia nessuna intenzione di smettere presto di giocare a calcio. CR7 rivela all’emittente televisiva ‘El Chiringuito ...