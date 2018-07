Meteo | torna l’anticiclone africano | caldo in aumento

Meteo - venerdì torna l’anticiclone africano : caldo in aumento : Meteo, venerdì torna l’anticiclone africano: caldo in aumento Nelle prossime ore resiste il sole al Centro-sud. Nuovi temporali al Nord Continua a leggere L'articolo Meteo, venerdì torna l’anticiclone africano: caldo in aumento proviene da NewsGo.

Meteo Italia LIVE : forte maltempo al Nord con freddo - nubifragi e tornado sulla Riviera di Levante mentre al Sud splende il sole e aumenta il caldo : 1/18 ...

Meteo : nel weekend il caldo torna nella norma al Sud : caldo più 'normale' a Sud, dove oggi si sono toccati i 35 gradi, e residua instabilità nel resto dell'Italia. Sono le previsioni per il weekend dei Meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it, secondo ...

Meteo : in Lombardia permane instabilità con rovesci - domenica torna il sole : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Condizioni di tempo perturbato sulla Lombardia che, associate a un flusso umido in quota dai quadranti sud occidentali, favoriscono precipitazioni deboli diffuse, localmente possibili a carattere temporalesco. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore.Per i prossimi giorni, permangono condizioni lievemente instabili con precipitazioni e rovesci che ...

Meteo - torna l'incubo dell'estate 2014 : Ricordate la famigerata estate 2014? Quattro anni fa, sull'Italia - soprattutto settentrionale - piovve 60 giorni su 90. Quest'anno non sarà proprio così, ma poco ci manca. Il team del sito www.iLMeteo.it...

Meteo - Italia divisa in due : torna l'incubo dell'estate 2014 con 60 giorni di pioggia al Nord : La situazione Meteo presente sull'Europa, e che condiziona anche l'Italia, divide il nostro Paese in due: se da una parte il Centro-Sud è interessato dall'anticiclone africano che favorisce il bel ...

Alluvione Moena - duro lavoro per tornare alla normalità ma c’è una nuova allerta Meteo per violenti temporali : altre “bombe d’acqua” in arrivo : 1/21 Moena ...

Meteo Molise : torna il bel tempo - boom di turisti alle Tremiti : Isole 1/6 ...

Meteo : in Lombardia sabato di sole e caldo - domenica tornano le nuvole : Milano, 29 giu. (AdnKronos) - Persiste in Lombardia un flusso di correnti settentrionali in quota, associato al bordo orientale di uno stretto cuneo di alta pressione in estensione tra il Mediterraneo e l'Europa centrale. Condizione, questa, che determina tempo in prevalenza soleggiato con aumento d

Meteo - arriva Caronte : temporali - piccoli tornado e temperature su di 15 gradi : L'anticiclone africano Caronte si sta preparando ad affrontare un lungo viaggio che lo porterà dall'Africa verso il nostro paese. Il team del sito iLMeteo.it avvisa che, da sabato e...

Meteo - arriva Caronte : temporali - piccoli tornado e temperature su di 15 gradi : L'anticiclone africano Caronte si sta preparando ad affrontare un lungo viaggio che lo porterà dall'Africa verso il nostro paese. Il team del sito iLMeteo.it avvisa che, da sabato e per i successivi 4-...