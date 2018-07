Meteo | nel weekend temperature africane | nel centrosud si supereranno i 35 gradi

Vela - Europei Gdynia 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti mantengono la prima posizione nel Nacra 17 - il Meteo rallenta il programma dei 49er : Un’altra giornata difficile dal punto di vista meteo rologico ha pesantemente condizionato il programma odierno degli Europei delle classi Nacra 17, 49er e 49er FX, in corso di svolgimento a Gdynia in Polonia. La pioggia e la mancanza di vento non ha permesso il regolare svolgimento delle regate previste, infatti si sono disputate solo due prove dei Nacra 17 ed una dei 49er . Tra i Nacra 17 si sono svolte la terza e la quarta regata di ...

Meteo : in Lombardia tempo instabile nel weekend : weekend di instabilità in Lombardia, dove un flusso di umide correnti occidentali determina condizioni di spiccata variabilità con rovesci diffusi soprattutto lungo la fascia prealpina e brevi sconfinamenti anche sulla pianura. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia, per sabato 14 è attesa una parziale rimonta anticiclonica con prevalenza di sole e isolati rovesci di pioggia confinati per lo più ai rilievi. Domenica previsto ...